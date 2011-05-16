ЄС найближчим часом може не лібералізувати візовий режим з Україною

Європейський Союз найближчим часом не лібералізує візовий режим з Україною через антимігрантські настрої в державах об’єднання та невиконання українською владою домовленостей щодо запровадження безвізового режиму.

Про це йдеться в огляді Центру східних досліджень (OSW, Варшава), яким володіє УНІАН.

Польські експерти відзначили, що Поліцейське агентство ЄС Європол у своєму останньому звіті прямо не рекомендує органам влади спільноти запроваджувати безвізовий режим з Україною.

„Позиція Європолу співпадає з останнім офіційним повідомленням Європейської комісії на тему міграції, в якому де-факто пропонується вести жорсткішу візову політику, що робить перспективу візової лібералізації з Україною щораз віддаленішою”, - вказують аналітики.

Крім того, на думку польських експертів, українська влада не окреслила терміни запровадження біометричних паспортів, видача яких є однією з умов запровадження безвізового режиму для українців.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Європол опублікував доповідь на тему злочинності, в якій вказав, що скасування віз з Україною й іншими східними сусідами ЄС може призвести до зростання контрабанди та рівня злочинності в ЄС.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму в червні 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року.

22 листопада 2010 року ЄС надав Україні План дій зі скасування віз, що передбачає законодавчі зміни, ратифікацію низки міжнародних документів і належну імплементацію цих рішень на практиці.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв реалізувати план до осені 2011 року в той час, як експерти називали реальним строком виконання усіх передбачених заходів 2013-2015 рік.

22 квітня 2011 р. Президент затвердив Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.