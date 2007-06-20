Отто фон Габсбург буде почесним Президентом Всесвітнього форуму буковинців

Таку пропозицію першого заступника голови Чернівецької ОДА Віктора Павлюка з задоволенням підтримав син останнього імператора Австро-Угорщини Отто фон Габсбург під час зустрічі з керівництвом Буковини, — повідомили 20 червня ЗІКу в прес-службі ОДА.

Представник цісарської сім`ї Габсбургів зазначив, що має багаторічні симпатії до Буковини, які передали йому батьки, тому участь у відзначенні 600-ліття Чернівців для нього в пріоритетних планах. «Тепер зустріч буковинців, які проживають по усьому світу, буде освячена патронатством його світлості», — зауважив Віктор Павлюк.

«Якщо Бог мені дасть здоров`я і сили — я з задоволенням приїду, а мій син, як наступник нашої сім`ї по чоловічій лінії, долучиться обов`язково», — сказав Отто фон Габсбург.

Окрім того, Отто фон Габсбург та його син Карл отримали від крайової влади запрошення на бал, який відбудеться цього року з нагоди святкування 599 річниці Чернівців.