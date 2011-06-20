20 червня в історії

1840 року Семюель Морзе запатентував телеграф.

У 1895-му відкрили Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря.

Довжина 98 кілометрів, ширина більше 100 метрів, глибина 11 метрів. Канал закінчується парою шлюзів з кожного боку, один з шлюзів призначений для маломірного флоту. Цей шлях економить близько 519 кілометрів,замість плавання навколо Ютландського півострова. Це не тільки економить час, але і уникає морських штормом. Це - найзайнятіша штучна водна артерія у світі.

1991 рік — парламент Німеччини ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна у Берлін.

Маючи 3,4 мільйони населення, Берлін є найбільшим за кількістю мешканців й площею містом Німеччини, і другим найнаселенішим містом ЄС після Лондона.

У 1992 році в Естонії введена національна валюта - крона.

1993 року — футболісти київського "Динамо" вперше стали чемпіонами України.

В останньому турі другого чемпіонату України кияни перемогли на виїзді "Кремінь" - 4:1 - і набрали 44 очки. Стільки ж було в "Дніпра", але динамівці мали кращу різницю забитих і пропущених м`ячів.

20 червня народилися:

1927 року — В`ячеслав Котьоночкін, російський радянський режисер, художник і аніматор ("Ну, постривай!").

У 1932-му народився Роберт Рождественський, радянський і російський поет.

Автор тексту пісень до багатьох фільмів. Серед них українські кінокартини: "Як гартувалась сталь", "Весна 29-го", "Доля барабанщика, "Квіти лугові", "Твоє мирне небо", "Все починається з любові", "За покликом серця" тощо.

20 червня 1967 року народилася Ніколь Кідман, австралійська акторка.

Володарка "Оскара" 2003 року за головну роль фільмі "Години" (також –знялася у фільмах: "Мулен-Руж", "Широко заплющені очі", "Холодна гора", "Австралія" тощо. Одна із найвисокооплачуваніших акторок Голлівуду.



ТСН