20 червня в історії
1840 рік - Семюель Морзе запатентував телеграф
1840 року Семюель Морзе запатентував телеграф.
У 1895-му відкрили Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря.
Довжина 98 кілометрів, ширина більше 100 метрів, глибина 11 метрів. Канал закінчується парою шлюзів з кожного боку, один з шлюзів призначений для маломірного флоту. Цей шлях економить близько 519 кілометрів,замість плавання навколо Ютландського півострова. Це не тільки економить час, але і уникає морських штормом. Це - найзайнятіша штучна водна артерія у світі.
1991 рік — парламент Німеччини ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна у Берлін.
Маючи 3,4 мільйони населення, Берлін є найбільшим за кількістю мешканців й площею містом Німеччини, і другим найнаселенішим містом ЄС після Лондона.
У 1992 році в Естонії введена національна валюта - крона.
1993 року — футболісти київського "Динамо" вперше стали чемпіонами України.
В останньому турі другого чемпіонату України кияни перемогли на виїзді "Кремінь" - 4:1 - і набрали 44 очки. Стільки ж було в "Дніпра", але динамівці мали кращу різницю забитих і пропущених м`ячів.
20 червня народилися:
1927 року — В`ячеслав Котьоночкін, російський радянський режисер, художник і аніматор ("Ну, постривай!").
У 1932-му народився Роберт Рождественський, радянський і російський поет.
Автор тексту пісень до багатьох фільмів. Серед них українські кінокартини: "Як гартувалась сталь", "Весна 29-го", "Доля барабанщика, "Квіти лугові", "Твоє мирне небо", "Все починається з любові", "За покликом серця" тощо.
20 червня 1967 року народилася Ніколь Кідман, австралійська акторка.
Володарка "Оскара" 2003 року за головну роль фільмі "Години" (також –знялася у фільмах: "Мулен-Руж", "Широко заплющені очі", "Холодна гора", "Австралія" тощо. Одна із найвисокооплачуваніших акторок Голлівуду.