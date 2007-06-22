Книговидавці занепокоєні ставленням влади Києва до видавництв і книгарень

В Українській асоціації видавців і книгорозповсюджувачів занепокоєні ставленням влади Києва до існування видавництв і книгарень.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив президент цієї Асоціації Олександр АФОНІН.

Так, зокрема, він зазначив, що вже цього року можуть позбутися своїх приміщень та опинитися на вулиці і, відповідно, припинити існування близько десяти видавництв і книгарень.

За словами О.АФОНІНА, причина цього – відсутність прозорих дій столичної влади в питаннях проведення тендерів на продовження оренди приміщень, де роками перебували книжкові установи.

Керівник Асоціації вважає, що у столиці відбувається захоплення цих приміщень. «Сьогодні “временщики при владі” продають те, що їм ніколи не належало, що належить громаді Києва», - заявив він, додавши при цьому, що та культурна спадщина, яка є сьогодні у Києві, належить не нинішньому поколінню, а майбутньому.

На переконання О.АФОНІНА, все, що сьогодні відбувається в Києві навколо приміщень видавництв і книгарень, є «свідченням надзвичайно низької культури нашої влади незалежно від рівня».

Водночас він висловив жаль, що таке ставлення до видавництв і книгарень спостерігається скрізь по Україні. За словами О.АФОНІНА, за останні роки, незважаючи на гучні гасла і програми щодо відродження української книги, фактично не зроблено жодного кроку для розширення книжкової інфраструктури.

У контексті сказаного О.АФОНІН додав, що сьогодні в Україні відсутнє кредитування книжкової галузі, відсутній аналіз книжкового ринку за жанрами, немає стратегічного плану розвитку книжкової галузі. Він наголосив, що представникам української влади треба з’ясувати для себе, що книга не може виступати заручником чи розмінною монетою тих чи інших політичних ситуацій, «вона мусить розвиватися і служити суспільству».

Продовжуючи тему приміщень столичних видавництв, О.АФОНІН навів як приклад ситуацію, у якій опинилася видавнича організація ЗАТ «Алатон», що створює і видає підручники та посібники для школярів і педагогів у галузі здоров’я і безпеки життєдіяльності.

У свою чергу, присутній на прес-конференції генеральний директор цього видавництва Володимир ПОНОМАРЕНКО повідомив, що у січні цього року завершився термін дії чергового договору оренди приміщення, де розташовується «Алатон» уже протягом 12 років (Ярославів Вал, 14-Г). За словами В.ПОНОМАРЕНКА, видавництво, згідно із передбаченою законом процедурою, повідомило Шевченківську райдержадміністрацію Києва про намір продовжити оренду, а замість згоди на це «Алатон» отримав від орендодавця повідомлення про припинення дії договору і вимогу звільнити приміщення.

Як зазначив гендиректор «Алатона», подальші звернення до Шевченківської райради з приводу того, що підприємство має переважне право перед іншими особами на продовження договору оренди, ситуацію не змінило. Натомість, за його словами, конкурс, який відбувся з приводу оренди приміщення, проходив у закритому режимі, більше того, представники «Алатона» не були запрошені на нього і, відповідно, не могли оперативно реагувати на пропозиції своїх конкурентів. В результаті цього переможцем конкурсу стало ТОВ «Світ книжок».

При цьому В.ПОНОМАРЕНКО висловив сумнів щодо подальшого використання цього приміщення як видавництва, оскільки вказане товариство у державному реєстрі і жодному довіднику як книговидавець не значиться.

Втім, додав він, за цими реквізитами співробітники «Алатона» знайшли в Інтернеті дані, що підприємство “Світ книжок” займається приватизацією приміщення за адресою: Київ, вул. Жилянська, 148. Тобто, переконаний гендиректор видавництва “Алатон”, є всі ознаки, що ця компанія спеціалізується на «виграші» конкурсів з оренди приміщень з метою подальшої їх приватизації.

«Усе це, на нашу думку, становить загрозу національній безпеці і розбудові правової держави, оскільки немає реальної підтримки вітчизняного книговидання, що може стати наслідком зриву виконання держзамовлень на забезпечення шкіл підручниками у 2007 році і, фактично, спрямовано на знищення суб’єкта видавничої справи національного рівня», - сказав В.ПОНОМАРЕНКО.