У Києві відкрито експозицію “Будиночок Петра І в літопису київської благодійності”

У Києві в “Будинку Петра І” на розі вулиць Костянтинівська та Хорива відкрито музейну експозицію “Будиночок Петра І в літопису київської благодійності”.

Як передає кореспондент УНІАН, стрічку урочисто перерізав заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ разом з автором експозиції Оксаною ФІСОН.

Експозиція музею присвячена історії спорудження пам’ятки, перебуванню Петра І в Києві, меценатству представників духовної та імперської влади й різноманітним формам офіційної і громадської благодійності у дореволюційному Києві. Головним експонатом стала сама будівля, відреставрована у 1974-1978 рр.

Увагу відвідувачів також привернуть книга “Октоїх”, яка видана у Львові в 1644 році з посвятою Петру Могилі, ікона “Божа Матір з Немовлям на руках” із майже повністю збереженим бароковим різьбленням ХVIIІ ст. та багато інших експонатів.

Впродовж наступних двох тижнів музей працюватиме безкоштовно для всіх відвідувачів з 10.00 до 17.00. Надалі безкоштовний вхід до музею буде лише для певних категорій людей – школярів, героїв війни тощо.

О.ФІСОН зазначила, що назва експозиції тримається на трьох китах. По-перше, будівля має історію, пов’язану з благодійністю. По-друге, благодійності потребує сама держава і третє - тема благодійності ніде не порушується.