26 липня в історії

У 1745 році неподалік Гілфорда (Велика Британія) відбувся перший зареєстрований жіночий матч із крикету між командами з Гемблдона й Бремлі.

1908 рік — міністр юстиції США Чарльз Бонапарт створив відомство, спецагенти якого мають розслідувати порушення федеральних законів.

Наступного року у структури з’явиться назва — Бюро розслідувань, а з 1 липня 1935 р. це відомство називатиметься Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

У 1908-му в Парижі фінішували перші навколосвітні автомобільні перегони, що стартували 12 лютого у Нью-Йорку.

Першим до фінішу прийшов німецький автомобіль "Протос" компанії Siemens-Schuckertwerke Gmb, яким керував лейтенант Кеппен, але переможцем оголосили американця Джорджа Шустера. Німецького гонщика оштрафували на 15 днів, оскільки після поламки його автомобіль доставили в Сіетл по залізниці, щоб він міг відплисти в Росію разом із конкурентами. Історія цих змагань стала основою сценарію популярної кінокомедії "Великі перегони".

1929 року на екрани СРСР вийшов фільм Олександра Довженка "Арсенал".

В 1969-му американка Шерон Адамс стала першою жінкою, яка самотужки перетнула на яхті Тихий океан (6 тис. миль від Йокогами до Сан-Дієго).

1989 року 24-річному американському студентові Роберту Моррісу висунуто обвинувачення у створенні та запуску комп’ютерного вірусу. Морріс став першим творцем вірусу, щодо якого почали кримінальне переслідування.

2008 рік — повінь, зумовлена дощами, в Західних областях України; підтоплено понад 21 тисячу будівель, багато зруйновано; цього дня в Івано-Франківській області загинуло шестеро людей, напередодні — двоє

26 липня народилися:

У 1875-му — Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, психолог, філософ, засновник "аналітичної психології".

1880 року — Володимир Винниченко, визначний український письменник і політичний діяч.

Найвідоміші твори – "Чорна пантера і білий ведмідь", "Соняшна машина”, "Записки кирпатого Мефістофеля", "Хведько-халамидник”, "Рівновага”, "Чесність із собою”, "Краса і сила”, "Щоденник”.

У 1928 році народився Стенлі Кубрик, визначний американський кінорежисер.

Єдиний «Оскар» здобув за спецефекти у стрічці "Космічна одіссея: 2001 рік". Фільми Кубрика відрізняються технічним новаторством і майстерністю, незвичайними, дотепними сценаріями. Найвідоміші роботи — "Дороги слави", "Спартак", "Лоліта", "Заводний апельсин", "Сяйво", "Суцільнометалевий жилет", "Із широко заплющеними очима".

1964 рік — Сандра Баллок, американська кіноакторка ("Швидкість", "Міс Конгеніальність"). Володарка "Оскара" 2010 року за головну жіночу роль у фільмі "Невидима сторона".

26 липня 1970 року народився Андрій Григор`єв-Аполлонов, російський поп-співак, соліст групи "Іванушки International".

ТСН