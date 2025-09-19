Російські урядовці можуть продовжити заборону на експорт пального та закликають перенаправляти дизель на внутрішній ринок.

Російський експорт нафтопродуктів впав до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ) РФ та переорієнтацію енергокомпаній на внутрішній ринок, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними компанії Vortexa, у першій половині вересня експорт нафтопродуктів знизився на 300 тис. барелів на добу у порівнянні з аналогічним періодом 2022-2024 років.

Експорт дизпалива та газойлю знизився на 12%, порівняно з попереднім місяцем - до близько 699 000 барелів на добу.

Єдиним російським нафтопродуктом, експорт якого зріс, став мазут. За даними Bloomberg, обсяг його експорту у вересні зріс у середньому до 835 000 барелів на добу, що є найвищим рівнем з квітня 2023 року. Мазут переважно купували країни Азії, зокрема Індія.

Поставки нафтопереробної сировини, зокрема вакуумного газойлю, впали до 53 000 барелів на добу. А експорт авіаційного палива встановив річний антирекорд – 10 тисяч барелів на добу.

"За таких темпів середній показник експорту нафтопродуктів у вересні може стати найнижчим з 2022 року, що свідчить про те, що атаки Києва з використанням безпілотників мають реальний вплив на російську нафтову промисловість", - констатує видання.

До того ж російські урядовці розглядають можливість продовження заборони на експорт автомобільного пального до жовтня і закликають виробників перенаправити обсяги дизельного пального на внутрішній ринок.

Удари безпілотників по російських НПЗ

Україна систематично атакує безпілотниками російські НПЗ. В ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ знову уразили Волгоградський нафтопереробний завод. Після атаки НПЗ зупинив роботу.

В цей же день безпілотники СБУ влаштували "бавовну" на одному з найбільших НПЗ у Башкортостані. За даними наших джерел у спецслужбі, було атаковано ТОВ "Газпром Нафтохім Салават". Під удар потрапила ключова установка заводу, яка очищає нафту від води та солей, після чого вона може перетворюватися на бензин.

В ніч на 14 вересня було атаковано Киришський НПЗ в Ленінградській області РФ. Внаслідок атаки підприємство втратило 40% потужностей.

