Спецпосланець Трампа переконаний в одному: відступати перед погрозами Путіна неможна.

Відновлення дружніх відносин між Росією та США неможливе, доки Володимир Путін живий і тягне свою країну в альянс з іншими диктатурами. Але на сьогодні у Вашингтона немає чіткого плану, як протидіяти формуванню цього альянсу. Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог.

Він зокрема не має сумнівів, що поява двох десятків російських дронів над Польщею була свідомою провокацією, а не випадковістю. У цьому контексті Келлог вважає за необхідне протистояти російським погрозам, а не ховатися від них. Зокрема, коли Москва вдається до шантажу ядерною зброєю.

Він навів приклад переговорів Дональда Трампа з Кім Чен Ином у 2019 році.

"Коли північнокорейці сказали йому, що вони є ядерною державою, відповідь Трампа була такою: "У мене теж. У мене теж є червона кнопка. Вона більша за вашу, і моя працює краще". Путін – реаліст, і якщо ви підвищите ставки, він відступить", – сказав Келлог.

Спецпредставник зауважив, що зближення Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю становить загрозу для світової спільноти.

"Раніше ми тримали їх окремо, але тепер вони всі підняли голови. У нас ще немає гарного плану, як на це реагувати", – визнав Келлог.

Відповідаючи на запитання про перспективи покращення відносин між США та Росією, він висловив думку, що це станеться вже після того, Путін піде від влади у той чи інший спосіб.

"Поки Росія не приєднається до ліги добрих націй, вона залишатиметься ізгоєм", – наголосив Келлог.

Інші заяви Келлога

Як писав УНІАН, в інтерв’ю британським журналістам спецпосланець Трампа Кіт Келлог закликав Україну визнати реальність, в якій Росія де-факто контролює більшу частину Донбасу. При цьому він порівняв це із окупацією балтійських країн радянською Росією з 1940 року, яку західний світ не визнав юридично.

При цьому Келлог визнав, що у теоретичній ситуації, коли Росія зможе окупувати всю Україну, вона одразу розпочне агресію проти інших країн Європи. На його думку, Росія є експансіоністською державою.

