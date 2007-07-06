У Севастополі стартує 2-й Міжнародний музичний фестиваль „Зірковий берег”

Завтра у Севастополі прес-конференцією, урочистим відкриттям і 8-годинним гала-концертом за участі зірок української і російської естради, а також місцевих музикантів стартує 2-й Міжнародний музичний фестиваль „Зірковий берег”.

Як передає кореспондент УНІАН, „Зірковий берег” проходитиме на базі однойменного Міжнародного молодіжного центру відпочинку в приміському селищі Орловка, що на Північній стороні Севастополя, де збудовано найбільший в Криму танцпол на 8 тис. учасників. Концерт розпочнеться о 22-й годині і триватиме до 6-ї години ранку.

На другому засіданні оргкомітету фестивалю, який очолює екс-голова Севастопольської міської державної адміністрації Леонід ЖУНЬКО, наголошувалося, що „Зірковий берег” може стати ще однією візитівкою Севастополя, послужить фактором розвитку міжнародних зв’язків міста в області культури, спорту, туризму і економічної діяльності, підвищить його інвестиційну привабливість.

Як повідомляв УНІАН, оргкомітет фестивалю має на меті пропаганду здорового способу життя, організацію активного молодіжного відпочинку, виявлення і підтримку молодіжного творчого потенціалу. Фестиваль є унікальним тим, що на березі Чорного моря майже 60 днів триватимуть щоденні концертні програми, конкурси, ігри і відпочинок.

Цього року на "Зірковому березі" стартують нові для Севастополя проекти. Це, зокрема, Міжнародний конкурс "Пісні моря", який являє собою телевізійний проект, в основі якого лежить змагання між молодими музичними виконавцями. Серед нових проектів також „Свято урожаю”, „Зірковий берег джазу”, „Зіркові Діонісії”, „Студентська республіка”, „Момент зіркового тріумфу”. В рамках фестивалю своє логічне продовження отримають вже традиційні конкурси "Перлина Чорного моря - 2007", вечірки „П’ятий елемент”, „Основний інстинкт”.

Для доставки усіх бажаючих побувати на фестивалі організовані два спеціальні експрес-маршрути мікроавтобусів.