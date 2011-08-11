У Лос-Анджелесі презентували стрічку "Пункт призначення 5"

Девід Кокнер та Кортні Б. Венс презентували у Лос-Анджелесі п`яту частини фільму жахів "Пункт призначення".

Фільм базується на невикористаному епізоді культового серіалу X-Files. Основна тема фільму - неможливість перемогти смерть. П`ята частина не стала виключенням, в ній у головного героя Сема Лоутона відбувається страшне видіння: підвісний міст, на якому він перебуває зі своїми друзями, валиться, і багато людей, включаючи його самого, гинуть.

Сем починає панікувати і вмовляє своїх друзів і ще кількох "щасливчиків" піти з мосту. Молодь і стправді рятується, проте згодом Сем і його дівчина Моллі розуміють, що смерть лише дала їм відстрочку. Адже всі, кому вдалось врятуватися від моста-вбивці починають гинути один за одним.

На презентації п`ятої частини актори вирішили розповісти про власні страхи.

"Я, звісно, не з лякливих. Я не боюсь води, висоти. Але є у мене один страх - я дуже боюсь знаходитись в обмеженому просторі, мабуть мій найбільший страх", - зізналася акторка Жаклін Мак Айнес Вуд.

"Зомбі і щось надприродне. Не знаю чому, але стрічка "Живі мерці" дуже мене лякає і викликає нічні жахіття", - сказав актор Девід Кокнер.

Стрічка "Пункт призначення 5" у кінотеатрах України з 25 серпня.

ТСН