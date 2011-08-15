У Скадовську назвали переможців фестивалю “Чорноморські ігри”

У Скадовську (Херсонська область) 14 серпня визначили переможців XІІІ Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю “Чорноморські ігри”.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, гран-прі вокального конкурсу виборола 11-річна Валерія СІМУЛІК (село Пєсочін Харківської області).

«Враження у мене просто клас. Я дуже вдячна організаторам цього фестивалю, величезна подяка моїй мамі і моєму керівнику за те, що вони мене підтримували. Мені дуже подобаються «Чорноморські ігри», я дуже хочу, щоб таких фестивалів було побільше в Україні», - поділилася своїми враженнями володарка гран-прі Валерія СІМУЛІК.



Гран-прі вокального конкурсу виборола 11-річна Валерія СІМУЛІК (село Пєсочін Харківської області)

Лауреатами вокального конкурсу «Чорноморських ігор» стали: у номінації «Вокальні групи» І місце посіла шоу-група «Каприз Juniors» (м. Миколаїв), ІІ місце розділили шоу-група «Аква» (м. Донецьк) та тріо «Newcomers» (м. Черкаси), у номінації «Дівчата-вокалістки віком 7-10 років» - І місце – Мар’яна ЩЕРБАК (м. Біла Церква), ІІ місце – Валерія ХОМЕНКО (м. Біла Церква), ІІІ місце – Аліна ОВЧАРЕНКО (м. Київ), у номінації «Дівчата-вокалістки віком 11-13 років» І місце розділили Валері (с. Пєсчін Харківської області) та Вікторія КОБЗАР (м. Київ), ІІ місце – Катерина РИБАК (м. Нововолинськ), ІІІ місце – Марія ДВОРЯНКІНА (м. Артемівськ), у номінації «Дівчата-вокалістки віком 14-16 років» - І місце поділили Олена ЧУКАЛЕНКО (м. Київ) та Ганна КУДРЯШОВА (м. Біла Церква), ІІ місце у Дар’ї ШВЕЦОВОЇ (м. Донецьк), у номінації «Виконавці-хлопці» І місце посів Михайло КІРЧАНИЙ (м. Миколаїв), ІІ місце – Микола ЗАДЕРЕЙ (м. Київ), ІІІ – Кирило ВАСИЛЬЄВ (смт Горностаївка Херсонської області).

У танцювальному конкурсі гран-прі було присуджено ансамблю танцю «Барвінок» з міста Луганськ.

Водночас були нагороджені переможці конкурсу на кращу карнавальну ходу та інших ігрових конкурсів, що відбувалися протягом фестивальних днів на пляжі.



Головний приз фестивалю - трофей «Золотий Дельфін» вручав переможцям ініціатор і засновник фестивалю - народний депутат України Микола БАГРАЄВ.

«Наступного року фестиваль отримає нове дихання, він матиме статус міжнародного і на сцені в Скадовську виступатимуть діти з різних країн. Я впевнений в тому, що Херсонщина, і зокрема Скадовськ, готові приймати міжнародний дитячий фестиваль», - зазначив Микола БАГРАЄВ.

У заключному гала-концерті взяли участь зіркові гості фестивалю Олександр КРИВОШАПКО, Еріка, гурт “Время и Стекло”.

Протягом фестивальних днів «Чорноморські ігри» відвідало понад 60 тис. глядачів.

Впродовж фестивальних днів діти віком від 6 до 16 років мали можливість продемонструвати свої таланти у вокальному та хореографічному конкурсах, конкурсі малюнків (на стіні, на асфальті, на папері), конкурсі скульптур з піску, конкурсі на кращу карнавальну колону.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Чорноморські ігри» спрямований на пошук та розвиток талановитих дітей в Україні. Ініціатор та засновник фестивалю – народний депутат України Микола БАГРАЄВ. Організатор – Всеукраїнський благодійний таврійський фонд. Співорганізатор – Скадовська міська рада.

