Сьогодні стартує Лондонський кінофестиваль

У британській столиці стартує Лондонський кінофестиваль. Всього на LFF в жовтні буде представлено 204 картини з 55 країн світу, 13 показів стануть світовими прем`єрами, 22 - європейськими.

Фільми відкриття та закриття фестивалю було оголошено раніше: як завжди, це картини, так чи інакше пов`язані з Великою Британією.

Відкривати кінофестиваль буде європейська прем`єра художнього фільму "360" бразильця Фернандо Мейрелліш, дія якого розгортається в різних країнах світу. Головні ролі зіграли британські актори Рейчел Вайс, Джад Лоу і сер Ентоні Хопкінс. Фільмом закриття стане "Глибоке синє море" за класичною п`єсою знаменитого англійського драматурга ХХ століття, сера Теренса Реттігена.

Джордж Клуні за традицією приїхав до Лондона не з однією, а з кількома картинами. Цього разу він з`явиться в одному з найбільш очікуваних фільмів фестивалю, драмі Олександра Пейна "Нащадки" за романом знаменитого гавайського автора Кауі Харт Хеммінгз. До Лондона Клуні також привіз свою четверту режисерську роботу, в якій він виконав і головну роль, - "Березневі іди".

Серед інших центральних учасників фестивалю - Роланд Еммеріх і його "Анонім" з несподіваною історією про те, ким насправді був Вільям Шекспір, італійсько-французька стрічка "У нас є Папа" Нанні Моретті про життя Ватикану та французький 3D-мультфільм, збірка казок народів світу Мішеля Осело "Казки на ніч".

Покажуть в Лондоні і новий фільм Мадонни WE - версію історії британського короля Едуарда VIII, який зрікся від престолу заради двічі розлученої американки Уолліс Сімпсон. На фестивалі також відбудеться європейська прем`єра британської документальної стрічки про зірку американської політики Сару Пейлін.

До основної програми "Кіно Європи" включено російського "Фауста" - останню частину історичної саги Сокурова про природу влади, розпочатої "Молохом", "Тельцем" і "Сонцем". "Фауст" вже завоював головний приз у Венеції і в Лондоні претендує на нагороду за найкращий фільм.

Іншою російської картиною на кінофестивалі стане "Олена" Андрія Звягінцева, що дебютувала в Каннах в програмі "Особливий погляд" і отримала спецприз журі.

Росіяни представили ще дві роботи - це футуристична антиутопія Олександра Зельдовича "Мішень" за сценарієм Володимира Сорокіна і дебютна робота Ангеліни Ніконової, психологічна драма "Портрет у сутінках", удостоєна призу за найкращу операторську роботу на "Кінотаврі".

Як і завжди, у великій блок на LFF виділено ретроспективу французького кіно, цього року окремою програмою буде показано і німецькі фільми. Серед "архівних" прем`єр - фільм-подія нинішнього фестивалю, світова прем`єра відреставрованої інститутом кінематографії британської стрічки "Первісток" 1928 року.

За підсумками фестивалю буде вручено кілька нагород, хоча LFF є не призовим, а в першу чергу глядацьким фестивалем. Більшість нагород нові, а приз на найкращий фільм вручається всього втретє.

Шорт-лист складався журі, яке цього року очолила художній директор LFF Сандра Хеброн, яка залишає свій пост, за допомогою оскарівського номінанта, режисера Джона Меддена, американської актриси Джілліан Андерсон, режисера Сема Тейлор-Вуда і інших.

Приз BFI Fellowship за досягнення в кінематографі цього року поділять канадський режисер Девід Кроненберг, який стане першим канадцем-володарем нагороди (що, з його слів, зробило приз "ще більш приємним") і один з найвідоміших британських акторів Рейф Файнс.

Оголошення лауреатів та нагородження відбудеться в передостанній день фестивалю, 26 жовтня.

Тоді ж буде оголошено переможців в номінаціях "Найкращий дебют фестивалю", "Найкращий британський дебют", а також володаря премії Grierson Trust за найкращий повнометражний документальний фільм.

Нагадаємо, в липні в Україні пройшов Одеський міжнародний кінофестиваль. В основній програмі фестивалю було заявлено 14 іноземних фільмів і єдина українська стрічка "Без Пор Но". Почесним гостем фестивалю став Джон Малкович.

РИА Новости