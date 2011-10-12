Лобода розповіла про роман із Барських та плагіат

Світлану Лободу на шоу "Фріспічило" у концерт-холі "Фрідом" потягнуло на відвертість. Спочатку співачка почала розповідати про свій роман зі співаком Максом Барських.

"Це такий нафталін. Але якщо коментувати той "венорезательный" період, то тоді на концерті, де він наче б то різав через мене вени, сиділа моя молодша сестра. Вона дзвонить і каже мені: "Боже, Свєта, цей хлопчик порізав через тебе вени". Не знаю, чи це була правда, але на руці у Барського є два шрами. А може і не різав нічого. В наш час, скориставшись технологіями, можна таке зробити", - зазначає співачка.

Окрім того Лобода знялася у відвертій фотосесії із Барських для одного із чоловічих глянців. "Якщо вам так цікава ця тема, то розкрию вам маленьку таємницю. У нас із Бадоєвим (Алан Бадоєв, продюсер Барського — ред.) була домовленість. Я знімаюсь із Максом у фотосесії, а мені на шару дістаються зйомки кліпу", - зізналася Лобода. Кажуть, зйомки у Бадоєва коштують 40 тисяч євро.

Поговорила Лобода і про плагіат, в якому її інколи звинувачують.

"В мене є фрагмент в кліпі "Жить легко", де знята повна людина. Схожа постановка є і в одному із кліпів групи "Рамштайн". Так от, це не плагіат. Бо тема повних людей є в багатьох кліпах і фільмах. У нас є деякі треки, які ми купуємо. Як от купили невеличкий кусок треку для моєї пісні "Куда ж ты мужчина". Він обійшовся нам в 500 доларів. Що до інших моїх кліпів, то такі режисери як Бадоєв, при такій завантаженості, просто грамотно позичають щось в когось. Через велику кількість замовлень, інколи він просто не встигає креативно мислити. Ну от в нас також позичила фрагментик із кліпу "Бора-бора" одна європейська співачка. Ми написали їй листа і нам прийшла відповідь: "В нашій країні плагіату нема. Я хочу і співаю ваші пісні і мені все одно", - підкреслила Світлана.