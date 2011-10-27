Мінтуризму Криму підтримає джазовий фестиваль Live in Blue Bay

Міністерство курортів і туризму АР Крим прийняло рішення підтримати джазовий фестиваль Live in Blue Bay, плануючи перетворити Крим у столицю джазу.

Про це заявив перший заступник міністра курортів і туризму Криму Олександр ЛІЄВ 27 жовтня в Ялті на IХ туристичній виставці «Крим - цілий рік», повідомляє кореспондент УНІАН.

«Підтримку джазовому фестивалю ми надаємо вперше. Цей фестиваль потребує уваги, бо Крим може стати меккою джазу. Хотілося б, щоб Крим не перетворювався на столицю такого джазу, коли цінується, скільки людей прийде на концерт, скільки квитків буде продано. Джаз не може бути комерційним. Сьогодні тут ми підписуємо угоду з Live in Blue Bay, і фестивалю буде надано допомогу», - сказав О.ЛІЄВ.

Як зазначив перший заступник міністра курортів і туризму Криму, в рамках угоди фестивалю будуть надані організаційна та інформаційна підтримка.

У свою чергу, організатор Live In Blue Bay Костянтин ЗЕЛІНСЬКИЙ повідомив, що в 2012 році джазовий фестиваль пройде з 6 по 9 вересня.

«Думаю, він буде насиченим і цікавим. Джазу ура!», - Сказав К.ЗЕЛІНСЬКИЙ.

Підписання угоди відбулося в ялтинському Театрі вина і Криму, після чого відбувся вечір джазу, на якому виступили гітарист-віртуоз, який грає в техніці "теппінг" Енвер ІЗМАЙЛОВ і тріо Олексія БОГОЛЮБОВА.

