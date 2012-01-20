Кіра Муратова закінчила зйомки нового фільму (фото)

Завершено зйомки нового художнього фільму Кіри Муратової «Кінопроби. Однокурсники», якийтрадиційно проходив для режисера в Одесі.

Стрічка, що розповідає про історію чоловіка і жінки, які не бачилися багато років, стане двадцять першим фільмом легендарної одеситки, повідомили УНІАН в компанії SOTA Cinema Group.

Продюсер стрічки Олег Кохан і режисер Кіра Муратова

За сюжетом, героїв Кінопроби на перший погляд, нічого не пов`язує, вони лише колишні однокурсники. Одного разу Він приїжджає в Її місто, щоб відвідати і запитати поради у сформованій в нього життєвій ситуації: Він кохає двох жінок і не знає, як вчинити...

"Здається, екзистенціалізм стверджує, що всі люди в однакових обставин поводяться однаково. Однак, є ще така цікава річ, як характери. Різноманітність характерів настільки ж величезна, як і різноманітність відбитків пальців. Сплетіння папілярних ліній схожі з психологічними будівлями характерів. Ось про це, власне, сценарій і, сподіваюся, фільм. Як прийнято казати, "минуле не має умовного способу". Дана ж історія є спробою подолання цієї аксіоми ", - зазначила автор сценарію і режисер Кіра Муратова.

Кадр зі стрічки "Кінопроби. Однокурсники"

У новій роботі Кіри Муратової, знятої у формі кінопроб як "драматургічно життєвої історії" кожна сцена знімається кілька разів у виконанні різних пар акторів. Таким чином, Муратова знову об`єднала на одному знімальному майданчику плеяду блискучих виконавців на чолі з сузір`ям улюблених акторів: Ренатою Литвиновою і Сергієм Маковецьким, Олегом Табаковим і Аллою Демидовою, Наталією Бузько та Віталієм Лінецьким, а також Георгієм Делієвим, Утой Кільтер, Юрієм Невгамонним і Геннадієм Скаргою.

"Працювати з Кірою Муратовою - акторське і людське щастя. Ролі прописані так, що грати можна багато версій і по-різному, дійсно, як акторський урок майстерності. Колись вона мені сказала;" Я відкрию вам один секрет, монтується все ", так от у Кіри Муратової кожне кіно монтується в кіношедевр ", - сказала актриса Рената Литвинова.

Монтажно-тоновані роботи планується закінчити до весни. Світова прем`єра фільму відбудеться в рамках одного з авторитетних міжнародних кінофестивалів.

Виробничий бюджет стрічки - 16 500 млн. грн.

Нагадаємо, що останньою на сьогоднішній день режисерською роботою Кіри Муратової є фільм Мелодія для шарманки, світова прем`єра якої відбулася в основному конкурсі Московського МКФ в червні, а національна - у грудні 2010 року.

Фото надані компанією SOTA Cinema Group



