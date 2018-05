Померла Вітні Х'юстон

Американська співачка і актриса Вітні Х`юстон померла на 49-му році життя в США, повідомляє в ніч на неділю Associated Press з посиланням на представника актриси Крістен Фостер (Kristen Foster).

Смерть у номері готелю Beverly Hilton в Лос-Анджелесі констатували лікарі швидкої допомоги, які прибули за викликом персоналу, після невдалих спроб реанімувати її. Про це повідомляє інтернет-портал TMZ, що спеціалізується на новинах про знаменитостей.



У травні 2010 року Х`юстон проходила амбулаторний курс лікування від алкогольної та наркотичної залежності, зауважує РІА "Новости".



Вітні Елізабет Х`юстон (Whitney Elizabeth Houston, народилася 9 серпня 1963) - американська поп, соул і ритм-н-блюзова співачка, актриса, продюсер, фотомодель.



Статус зірки закріпився за Х`юстон після виходу в 1992 році фільму «Охоронець» в якому вона зіграла одну з головних ролей і виконала пісні. Балада «I Will Always Love You» («Я завжди буду любити тебе») з кінофільму стала світовим хітом і визнаним гімном кохання.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, Х`юстон отримала найбільшу кількість музичних нагород ("The Most Awarded Female Artist of All Time"): 6 «Греммі», 15 «Billboard Music Awards», 21 «American Music Awards», 2 «Emmy», 8 «Soul Train Awards», 12 «NAACP Image Awards», «BET Lifetime Achievement Award» і багато інших.



За версією Американської асоціації звукозаписувальних компаній, Х`юстон - четверта в списку найбільш комерційно успішних виконавців в США, сертифікований тираж записів якої становить 55 млн. одиниць у цій країні.



Журнал «Rolling Stone» включив Х`юстон до списку 100 великих виконавців.