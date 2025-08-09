"Підсмажили" міномет окупантів українські FPV-пілоти.

Українські захисники знищили рідкісний міномет, який російські окупанти отримали від КНДР.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (бБпАК) Pentagon 225 окремого штурмового полку (ОШП) у Facebook. Зазначається, що сталося це на Сумщині.

"Нашими FPV-пілотами на Сумщині було знищено північнокорейський 140‑мм міномет! Рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться в зведеннях втрат ворога", – йдеться в повідомленні.

У батальйоні додали, що, за даними самих російських джерел, такі поставки є частиною військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

"І все ж, незалежно від походження або рідкісності, будь‑яка ворожа техніка перетвориться на металобрухт", – додали українські захисники.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 9 серпня 2025 року, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники втратили вже 1 062 290 окупантів у війні проти України. Також за понад три роки повномасштабної війни було знищено чимало ворожої техніки: тисячі танків та броньованих машин, 29 кораблів і катерів, а таокж сотні одиниць ворожої авіації.

Нещодавно на півдні України знищили один з найнебезпечніших російських дронів. Мова про безпілотник "Ланцет". Зазначалося, що його остання модифікація здатна розганятися під час пікірування до 300 км/год, має дальність польоту до 50 км і несе до 5 кг вибухівки.

Вас також можуть зацікавити новини: