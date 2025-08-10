Концептуально вона схожа на українську ракету "Пекло".

У російських окупантів, схоже зʼявився новий зразок невеликої крилатої ракети. І ворог вже атакував нею територію України.

Про це пише українське видання Defense Express. Автори звернули увагу на допис телеграм-каналу "monitor" від ранку 7 серпня, у якому повідомлялося про проліт крилатої ракети типу "Бандероль" в бік Миколаєва з південного напрямку.

Пізніше в іншому телеграм-каналі під назвою "Полковник ГШ" було опубліковано зображення збитої ракети. Адміністратори пабліка уточнили, що йдеться про іншу – досі невідому – крилату ракету.

За своїм виглядом вона була схожа на британсько-французькою крилатою ракетою типу Storm Shadow, а концептуально – на українську ракету "Пекло".

У Defense Express нагадали, що вищезгадана "Бандероль" теж є новим озброєнням в арсеналі окупантів. Вперше про нього публічно стало відомо навесні 2025 року, і цю зброю спершу вважали дроном.

"Згодом стало відомо, що під цією назвою насправді ховається крилата ракета типу S8000, яку до того ж росіяни самі "засвітили" на полігоні "Капустин Яр" і яка візуально схожа на американську AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), бо на цьому вся схожість закінчується - у випадку російської "Бандеролі" йдеться про відносно дешеву крилату ракету, яка має дальність до 500 км", – йдеться в матеріалі.

Автори пояснили, що ракета S8000 оснащується турбореактивним двигуном типу SW800Pro-A95 китайського виробництва. Ц ній також є певна кількість компонентів західного виробництва. При цьому бойова частина ОФБЧ-150 має масу у 114,3 кг.

Враховуючи той факт, що концептуально нова невідома крилата ракета окупантів схожа на українську розробку під назвою "Пекло", у матеріалі розповіли, що це невелика українська крилата ракета, яку часто називають "ракето-дроном".

"З відкритих даних відомо, що вона має дальність до 700 км та може розвивати швидкість до 700 км/год. Ймовірна довжина до 2 метрів, бойова частина – понад 50 кг, оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном", – додали у Defense Express.

Російська зброя у війні проти України: ви могли це пропустити

Росія стала кріпити до "Шахедів" протитанкові міни. Про це повідомив фахівець у галузі радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, йдеться про міни ПТМ-3. І такі "Шахеди" вже бачили в різних регіонах.

Раніше у телеграм-каналах повідомляли про те, що протитанкові міни ПТМ-3 встановлюють і на баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Також в РФ розробили новий безпілотний літальний апарат для протидії окопним засобам радіоелектронної боротьби. "Флеш" розповів, що БПЛА під назвою "Велес-10.ДР", за заявами виробника, має донаведення на джерело радіовипромінювання.

