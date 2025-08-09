У Великій Британії відбулися консультації між представниками України, США та європейських країн.

У Великій Британії відбулися консультації представників США, України та європейських партнерів Києва щодо закінчення війни. На цій зустрічі було досягнуто значного прогресу, повідомив на платформі Х журналіст видання Axios Барак Равід.

"Сьогодні віце-президент [США] Джей Ді Венс, міністр закордонних справ [Британії] Девід Ламмі та представники України та наших європейських союзників зустрінуться в Чівнінг-Хаус у Кенті, Англія", – писав Axios раніше із посиланням на свої джерела.

Тепер же автор тієї самої публікації Барак Равід у своєму профілі в Х повідомив про успішність цих переговорів.

"Американський чиновник каже мені, що "сьогоднішні багатогодинні зустрічі призвели до значного прогресу в досягненні мети президента Трампа – припинити війну в Україні – напередодні майбутньої зустрічі президента Трампа та президента Путіна на Алясці", – написав журналіст.

Якихось подробиць він не навів. Однак схвально про цю зустріч також відгукнувся голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації. Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон", - написав він в своєму Телеграм.

Єрмак додав, що партнери підтримують Україну "не лише словами". Зокрема є запевнення, що "допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться".

Переговори щодо закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, вчора президент США анонсував "обмін територіями" в межах мирної угоди між РФ та Україною. Деталей він не навів, але "зливи" незабаром з’явилися в західній пресі.

За даними інсайдерів, Кремль наполягає на тому, щоб Україна вивела свої війська з територій, на які претендує Росія. Через певну плутанину залишилося не до кінця зрозумілим, чи хоче Росія лише Донецьку область, чи, як і раніше, наполягає на передачі також усієї Херсонщини та Запоріжжя.

Кілька годин тому з’явилася інформація, що Україна та її європейські партнери пояснили американцям, що про односторонні територіальні поступки росіянам не може бути й мови. Загалом американцям пояснили, де проходять "червоні лінії" України.

