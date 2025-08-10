Зустріч має відбутися 15 серпня.

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника США. Співрозмовник журналістів сказав, що це "обговорюється".

При цьому високопоставлений американський чиновник та учасники обговорень заявили, що візит ще не затверджено. Також невідомо, чи Зеленський зрештою приїде до Аляски. Водночас представник адміністрації США каже, що це "абсолютно" можливо.

"Всі дуже сподіваються, що це відбудеться", – заявив неназваний чиновник.

NBC News зазначає, що на запитання, чи було Зеленського офіційно запрошено на Аляску, високопоставлений представник Білого дому відповів:

"Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджується на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін".

Новина доповнюється...