Між новим президентом Польщі Каролем Навроцьким і премʼєр-міністром країни Дональдом Туском виник конфлікт. Причиною став амбітний проєкт з будівництва одного з найбільших аеропортів Європи.

Як пише Bloomberg, Навроцький запропонував переглянути проєкт будівництва, відхиливши запропоновані урядом зміни щодо скорочення його масштабів. Він заявив, що планує змусити уряд повернути проект аеропорту до попереднього варіанту. Він передбачав будівництво високошвидкісних залізничних сполучень з низкою менших міст Польщі.

"Конфлікт виник на наступний день після інавгурації Навроцького і свідчить про напружені відносини між націоналістичним главою держави, якого підтримує опозиція, та проєвропейською правлячою коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска. Навроцький пообіцяв розпочати свій термін з низки законодавчих пропозицій, деякі з яких суперечитимуть програмі Туска", – йдеться в матеріалі.

Автори також зазначають, що за кілька годин до виступу Навроцького Туск заявив, що конституція Польщі чітко визначає, що країною фактично керує уряд. Водночас польський президент має певний вплив на оборонну та зовнішню політику.

"Він сказав Навроцькому "не перешкоджати" його кабінету, який перебуває на півдорозі чотирирічного парламентського терміну", – додають журналісти.

Що відомо про проєкт з будівництва аеропорту

Проєкт щодо будівництва аеропорту вартістю 131 млрд злотих (36 млрд доларів), був розроблений націоналістичними попередниками чинного премʼєра Туска, йдеться в матеріалі. Минулого року Туск вніс у нього правки, скоротивши інвестиції в залізницю, щоб забезпечити достатній попит на лінії, які в кінцевому підсумку будуть побудовані.

Новий аепорпорт планують побудувати приблизн за 50 кілометрів на захід від Варшави. Очікується, що він зможе обслуговувати 34 мільйони пасажирів на рік.

Відповідно до планів польського уряду, польоти з нього мають розпочатися вже у 2032 році.

Навроцький став президентом Польщі

6 серпня 2025 року новообраний президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу перед Національними зборами і офіційно вступив на посаду.

Нагадаємо, що у другому турі виборів, який відбувся 1 червня, Навроцький з мінімальним відривом переміг проєвропейського мера Варшави Рафала Тшасковського. За Навроцького свої голоси віддали 50,89% виборців. Водночас Тшасковського підтримали 49,11%.

