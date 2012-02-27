У Франції помер легендарний трубач Моріс Андре

У місті Байонна на південно-заході Франції помер трубач-віртуоз Моріс Андре.

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на родичів музиканта.

Андре помер в лікарні ввечері в суботу, 25 лютого. Сім`я оголосила, що трапилося це в неділю. Причину смерті родичі не назвали. Музикантові було 78 років.

Моріс Андре вважається одним з найкращих музикантів XX століття, який багато зробив для відродження інтересу до труби як до серйозного інструменту класичної музики. За своє життя Андре взяв участь у записі 250 музичних дисків, концертував з провідними диригентами, включаючи Герберта фон Караяна, Карла Ріхтера і Рікардо Муті.

Музикант відомий не лише концертною діяльністю – Андре також знаменитий як педагог. У 2003 році Міжнародна гільдія трубачів визнала його трубачем сторіччя. Роком пізніше він дав свій останній концерт.

