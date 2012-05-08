Весільні музиканти зберуться на фестиваль в Євпаторії

Для збереження кримськотатарських весільних традицій та пропаганди фольклорної музики в Євпаторії 10 травня вперше проведуть фестиваль весільних музикантів «Кезльов долуси», повідомила прес-служба Рескомітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян.

«Захід спрямований на відродження кримськотатарської народної пісні і музики. Завданням фестивалю є збереження традиційного кримськотатарського весільного колориту і виховання в сучасної молоді любові до народної музики», - відзначили в прес-службі.

Організаторами фестивалю «Кезльов долуси» є концерн RDR і культурно-етнографічний центр «Одун-базар к`апуси».

Виступи учасників будуть оцінюватися рейтинговим голосуванням журі.

Учасникам фестивалю, що займуть 1 місце буде присвоєно звання Лауреата, вручено перехідний приз та грошова премія на запис диска.