Сьогодні у Харкові презентують нову версію казки “Віні-Пух”
11:04, 01 листопада 2007Культура
0
Це найточніший український переклад
Сьогодні у Харкові презентують нову версію казки Александра Мілна “Віні-Пух і всі-всі-всі”.
Це найточніший і найповніший український переклад твору Александра Мілна, запевняють видавці. Попереднє видання було значно скороченим і орієнтованим на російський варіант.
Керівник колективу перекладачів, які працювали над новим українським "Вінні-Пухом", Інна Мельницька розповідає: у тексті зберегли максимум каламбурів та неологізмів Мілна.
Тому українізовані Пух, Паця, та Іа більше схожі на своїх оригінальних прототипів, створених майже століття тому англійським письменником.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter