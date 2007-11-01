Сьогодні у Харкові презентують нову версію казки “Віні-Пух”

Сьогодні у Харкові презентують нову версію казки Александра Мілна “Віні-Пух і всі-всі-всі”.

Це найточніший і найповніший український переклад твору Александра Мілна, запевняють видавці. Попереднє видання було значно скороченим і орієнтованим на російський варіант.

Керівник колективу перекладачів, які працювали над новим українським "Вінні-Пухом", Інна Мельницька розповідає: у тексті зберегли максимум каламбурів та неологізмів Мілна.

Тому українізовані Пух, Паця, та Іа більше схожі на своїх оригінальних прототипів, створених майже століття тому англійським письменником.

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