Ющенко написав Путіну про ”глибоке занепокоєння”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу Президента Росії Володимира ПУТІНА на ситуацію, що склалася навколо єдиної в Російській Федерації Бібліотеки української літератури.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

У своєму листі до російського колеги В.ЮЩЕНКО відзначає, що глибоке занепокоєння української громадськості, численної української громади в Росії та світових організацій закордонних українців викликала інформація про наміри реорганізувати бібліотеку та певні складнощі в її діяльності, пов’язані, зокрема, з кадровими змінами персоналу.

Українська сторона високо цінує зусилля уряду Москви, який у 2006 році відродив українську бібліотеку в новому приміщенні із забезпеченням належного фінансування, відзначає В.ЮЩЕНКО. На такому ж високому рівні Україна намагається організовувати роботу аналогічних закладів в Україні – держава фінансує діяльність тисяч бібліотек, в яких зберігаються мільйони примірників російських книжок та проводиться багато культурологічних заходів, присвячених російській тематиці, наголошує Президент.

Він зазначив, що поновлення діяльності Бібліотеки української літератури було «знаковою подією у відносинах між нашими державами» – свідченням поглиблення діалогу двох культур та інтересу російської громадськості до української літератури. «Вважаю, що сьогодні діяльність Бібліотеки української літератури в Москві не може залишатися поза нашою спільною увагою», – переконаний В.ЮЩЕНКО.

Президент України запропонував Президентові РФ розглянути питання щодо створення Опікунської ради бібліотеки за участю представників української громади в Росії і російської громадськості, видатних науковців, провідних літераторів, діячів культури та мистецтва наших держав. «Думаю, що конкретний механізм її роботи міг би бути розроблений в рамках Українсько-Російської міждержавної комісії», – зазначив він.

«Переконаний, наші спільні зусилля сприятимуть збереженню унікального осередку української культури в Москві, який має важливе значення для задоволення національно-культурних, освітніх і інформаційних потреб багатомільйонної української громади в Росії та всіх шанувальників української літератури», – йдеться у листі глави Української держави.

Як повідомляв УНІАН, українські організації в Росії неодноразово закликали українську та російську владу не допустити знищення Бібліотеки української літератури в Москві. Вони повідомляли про проблеми з приміщенням та кадрами, а також про політичні провокації проти бібліотеки.

Зокрема, на початку листопада ц.р. більше 300 читачів і співробітників Бібліотеки української літератури попросили Президента Росії В.ПУТІНА звернути увагу на складну ситуацію, що склалася навколо установи і в ній безпосередньо.

20 листопада регіональна громадська організація «Українці Москви» заявила про знищення унікального газетного фонду Бібліотеки української літератури в Москві.

*** Бібліотека української літератури відновила свою роботу (на правах відділу однієї з бібліотек Москви) 17 грудня 1989 року. 19 грудня 2000 року уряд Москви прийняв постанову про створення державної установи культури «Бібліотека української літератури». У 2004-2006 роках за рахунок коштів інвестиційної програми Москви було проведено роботи з впорядкування приміщень нової будівлі, завдяки чому бібліотека одержала приміщення загальною площею 607 квадратних метрів. В даний час бібліотека – єдиний в Російській Федерації державний український бібліотечний комплекс.