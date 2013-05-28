У Харкові розпочинається фестиваль «Дні польського кіно в Україні»

У Харкові сьогодні почнеться VIII фестиваль «Дні польського кіно в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, фестиваль проходитиме в одному з найстаріших кінотеатрів Харкова «Бомер».

У кінотеатрі «Бомер» УНІАН повідомили, що урочиста церемонія відкриття Днів Польського Кіно за участю польського актора Анджея Шчітко розпочнеться сьогодні, 28 травня, о 18.00.

Відкриє «Дні польського кіно» зворушлива сімейна трагікомедія «Мій велосипед» Петра Тшаскальского, лауреата низки міжнародних нагород. Крім цього, протягом тижня в Харкові будуть показані ще шість повнометражних кінофільмів виробництва Польщі.

«Українському глядачеві у 8-мій раз надасться можливість подивитися найцікавіші і знакові картини сучасного польського кінематографа», - наголосили в кінотеатрі «Бомер».

У рамках фестивалю у фойє кінотеатру також буде працювати виставка «У долині трьох річок-другий погляд на Клодзько землю» (роботи учнів Харківської спеціалізованої школи №133 «Ліцей мистецтв»).