У Харкові розпочинається фестиваль «Дні польського кіно в Україні»
Кінотеатр "Бомер"
У Харкові сьогодні почнеться VIII фестиваль «Дні польського кіно в Україні».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, фестиваль проходитиме в одному з найстаріших кінотеатрів Харкова «Бомер».
У кінотеатрі «Бомер» УНІАН повідомили, що урочиста церемонія відкриття Днів Польського Кіно за участю польського актора Анджея Шчітко розпочнеться сьогодні, 28 травня, о 18.00.
Відкриє «Дні польського кіно» зворушлива сімейна трагікомедія «Мій велосипед» Петра Тшаскальского, лауреата низки міжнародних нагород. Крім цього, протягом тижня в Харкові будуть показані ще шість повнометражних кінофільмів виробництва Польщі.
«Українському глядачеві у 8-мій раз надасться можливість подивитися найцікавіші і знакові картини сучасного польського кінематографа», - наголосили в кінотеатрі «Бомер».
У рамках фестивалю у фойє кінотеатру також буде працювати виставка «У долині трьох річок-другий погляд на Клодзько землю» (роботи учнів Харківської спеціалізованої школи №133 «Ліцей мистецтв»).