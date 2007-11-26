На відкриття британського кіно в Київ прилетів кращий режисер Британії

Британська рада щорічно радує українців вишуканим британським кінематографом. Справжні кіномани не забудуть чарівну трилогію «Валізи Тульса Люпера» легендарного Пітера Грінуея, привезену на Фестиваль минулого року. Не дивлячись на те, що програма цього року не така шокуюча, як минула, шанувальники туманного альбіону отримали можливість оцінити найрізноманітніше нове кіно Британії, що загалом одержало 54 світових нагороди і 112 номінацій.

Річард Ейр, всесвітньо відомий британський режисер, який відвідав Київ на честь відкриття Фестивалю нового британського кіно виявився людиною відкритою та позитивною. Він зачарував журналістів своєю чисто британською манерою триматися і щирістю у відповідях на питання.

Режисер знає Київ як місто Булгакова, але, на жаль, українська столиця залишилася не побаченою – Річард Ейр прилетів запізнілим рейсом, втратив багаж і провів годину в його пошуках, так і не пізнавши всі радощі прогулянок засніженим містом. З літака сер Річард відправився у готель і на відкриття фестивалю.

Відкрив фестиваль фільм «Щоденник скандалу». Фільм розповідає про любов дорослої жінки до неповнолітнього хлопчика.

«Я не хочу, щоб мій фільм послужив посібником із спокушання малолітніх, - сказав на прес-конференції режисер, - цей фільм про відносини між людьми. Ми починаємо читати щоденник жінки. І спочатку нам здається, що жінка ця дуже розсудлива. Але ми читаємо далі і перед нами розгортається її історія – і ми розуміємо, яка далека ця історія від дійсності. І ми бачимо історію щастя в її уяві і реальну катастрофу».

Українські глядачі відзначили, що фільм цей розповідає про страхітливу самоту людину, особливо європейця нашого часу: «Я не вірю у те, що є люди, котрі не пізнали самотності, - прокоментував режисер, - Відома приказка: якщо ти не виносиш самотності – ніколи не одружуйся».

Журналісти і глядачі з цікавістю ставили чарівному британцеві найінтимніші запитання: «Щастя – це відносна річ, - роздумує сер Річард, - Режисери, так само, як, напевно більшість людей, вельми схильні до різких перепадів настрою. У мене можуть бути різкі зльоти, висока продуктивність і надзвичайне відчуття щастя, після чого наступає тривалий спад і депресивний настрій. Все в цьому світі рухається хвилеподібно і щастя – не виключення. Я знаю людей, які говорять, що вони щасливі, - сподіваюся так і є, але я завжди дуже підозрілий у таких випадках – мені здається, що ці люди щось ретельно приховують».

Журналісти запитали в режисера його припущення про те, як може Україна сприйняти його творчість, на що режисер відповів, що він не знайомий з типовими українцями, однаково, як і не знайомий з типовими британцями: «Британці відомі як холоднокровна, така, що приховує емоції нація. Але, як показує історія, якщо британець показує емоції – то ці емоції вибухові. Смерть принцеси Діани стала таким вибухом. Ця подія багато чого розповіла про британців».

Британська Рада в Україні вирішила не на жарт підвищити інтенсивність залучення українського населення до артхаузного кіно. Традиційний Фестиваль нового британського кіно вперше за сім років свого існування відвідає всі обласні центри України.

Відкриття фестивалю відбулося 22 листопада 2007 року в кінотеатрі «Україна». Жителів нашої країни потішать підбіркою фільмів, які за твердженням дистриб`ютора, порадують не тільки кіногурманів, але і не хитромудрих цінителів хорошого британського кіно.

У «Щоденнику скандалу» знялися такі зірки, як Джуді Денч і Кейт Бланшет, фільм став хітом британського кінопрокату, в основі тонкої психологічної драми лежить однойменний роман Зоє Хеллер, що дійшов до фіналу у відборі на премію Букера. Фільм було номіновано на Оскар і Глобус за сценарій, саундтрек, жіночі ролі: головну і другого плану.

Підбірка фільмів Фестивалю Нового Британського Кіно 2007 потішить глядачів з найрізноманітнішими смаками. Триллер «Останній король Шотландії» удостоївся 30 нагород і 15 номінацій, любителі легких комедій порадіють «Венері» з Пітером О’тулом у головній ролі. Любителів кіно артхаузного потішить постмодерна драма «Трістан Шенді: історія півника і бичка» і «Шлях в Гвантенамо» Майкла Вінтерботтома, і повоєнна драма режисера зі світовим ім`ям Кена Лоуча «Вітер, який колише верес».

На всі покази встановлено спеціальну «фестивальну» ціну, в київському кінотеатрі «Україна» вона складає 25 гривень, як вже було сказано – вперше за сім років фестиваль об`їде всі обласні центри України.

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