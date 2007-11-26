У Лондоні відкривається ”Тиждень російського мистецтва” (фото)

У понеділок у Лондоні починається "Тиждень російського мистецтва" - одна з найважливіших подій для колекціонерів усього світу і час проведення торгів російським мистецтвом провідними аукціонними домами.

Торги російським мистецтвом найрізноманітніших стилів та епох проведуть аукціонні доми Sotheby`s, Christie`s, Bonham`s і MacDougall`s.

28 листопада пройдуть торги в аукціонному домі Christie`s, які, як зазначає голова російського відділу Алексіс фон Тізенгаузену статті каталогу, стануть можливістю придбати витвори російського мистецтва "виняткової якості та унікальності".

Перлиною колекції Christie`s є оцінене в 12-18 мільйонів доларів яйце фірми Фаберже, майже сторіччя зберігалося у сім`ї Ротшильдів і раніше ніколи не виставлялося на публіці.

Червоний яйце-годинник незвично великого розміру був подарунком імператора Миколи Другого на хрестини сина князя Імеретинського.

Годинниковий механізм яйця знаходиться у повному збереженні, і кожну годину з-під кришки яйця вискакує золотий півник, кукурікаючи і ляскаючи крилами.

Окрім яйця Фаберже, на "російському тижні" Christie`s представить колекцію робіт Костянтина Сомова, який за підсумками минулого сезону виявився найдорожчим російським художником (у червні цього року його "Веселка" була продана за 7,3 млн. доларів).

Одним із найцікавіших і високооцінених лотів торгів є також "Портрет Олександра Тихонова", виконаний Юрієм Анненковим.

Робота живописця, знаменитого своїми портретами Леніна, Троцького, Горького, Ахматової, виставлялася у 1924 році на Міжнародній виставці у Венеції і зараз оцінена Christie`s в 1,8-2,4 млн. доларів.

У ті ж 1,8 млн. доларів заздалегідь оцінений "Натюрморт з ліліями" Наталії Гончарової, яку називали однією з амазонок російського авангарду.

Аукціонний дім Sotheby`s також виставляє на торги роботу знаменитої російської художниці "Не стагнація, а черговий виток".

"Дзвіночки" Гончарової з колекції американських любителів російського авангарду Філліс і Самюеля Шрейбер, оцінені в 6-10 млн. доларів і є найдорожчим полотном на всьому "російському тижні".

Глава російського відділення Sotheby`s Михайло Каменський вважає, що "Дзвіночки" - хоч і найдорожчий лот, але за якістю йому не поступається "Натюрморт з підносом" Любові Попової, оцінений в 3-4 млн. доларів.

"Більше на ринку таких Попових з таким провенансом зустріти просто неможливо. Ця робота повинна вирости дуже сильно, мінімум у два рази, але в принципі вартість її може дійти до будь-яких меж і, наприклад, поставити рекорд у 12-14 млн. доларів", - заявив Каменський у інтерв`ю BBCRussian.com.

Лондонський аукціонний дім MacDougalls торгуватиме творами з великої колекції російського живопису XIX-початку XX століття.

Топ-лотом торгів буде полотно Костянтина Маковського "Смерть Дмитра Самозванця", яке, на думку глави аукціонного дому MacDougall`s Катерини Макдугалл, оцінено цілком скромно в 1 млн. доларів.

"Ця робота - перлина з колекції американського колекціонера, епохальне полотно Костянтина Маковського. Воно було свого часу написане до ювілею звільнення Москви від поляків, виставлялося, мало величезний успіх у сучасників і було однією з найдорожчих робіт у дореволюційній Росії", - розповіла Макдугалл BBCRussian.com.

За словами директора MacDougalls, побоювання про те, що комерційний успіх російського мистецтва незабаром зміниться спадом, безпідставні.

"Якщо російського мистецтва стає все менше і менше, а багатих людей все більше, то чому воно повинно впасти в ціні? Якщо товару стає все менше, його вартість тільки росте. Звичайно, хороших робіт стає менше, але день, коли вони зникнуть зовсім, навряд чи наступить завтра", - вважає Макдугалл.

Із головою дому MacDougall`s згоден і директор російського представництва Sotheby`s Михайло Каменський.

За його словами, прогнози про те, що мода та ціни на російське мистецтво в недалекому майбутньому можуть піти на спад, не підтверджуються, а серед покупців російського мистецтва стає все більше колекціонерів із Росії та країн СНД.

"Уперше за багато років на наших привью була така кількість людей, причому не тільки з Росії, але і з Києва. Судячи з атмосфери, настроїв та амбіцій клієнтів, ми приходимо до розуміння того, що ринок чекає не стагнація, а черговий виток", - вважає Каменський.

На минулому "російському тижні", що пройшов у Лондоні в червні цього року, було продано витворів мистецтва на загальну суму більш ніж в 94 млн. доларів.

Бі-Бі-Сі