Суперечливі саміти щодо долі України принесли президенту РФ Володимиру Путіну кардинально протилежні результати, які свідчать про те, що він переоцінив свої можливості, намагаючись схилити США до своєї точки зору на конфлікт. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що незважаючи на можливість укладення мирної угоди, Путін, який не бажає йти на компроміс, і його потенційно недоречна впевненість у військовій перемозі над Україною ризикують упустити шанс скористатися теплими відносинами з президентом Трампом, затягнувши водночас війну, в якій щотижня гинуть тисячі людей і яка підриває економіку Росії та її глобальні стратегічні позиції.

Після самітів Росія продовжувала чинити перешкоди будь-яким заходам, рекомендованим для просування процесу, що свідчить про те, що Путін не бажає рухатися в тому ж темпі, що і Трамп.

На думку журналістів, Путін виграв час і запобіг санкціям після того, як у п'ятницю переконав Трампа відмовитися від тиску з метою припинення вогню й натомість домагатися від Росії всеосяжної мирної угоди, переговори щодо якої можуть тривати роки, що дасть змогу Росії продовжувати війну, не ризикуючи отримати нові жорсткі санкції США.

Однак дружня зустріч Трампа в Білому домі з Володимиром Зеленським та європейцями, яка послідувала за цим, показала, наскільки небезпечно для Путіна зіткнутися з рішучою європейською підтримкою боротьби України за збереження незалежності з сильною армією.

Зустріч у Вашингтоні знову переклала на Путіна відповідальність за наступний крок у мирному процесі і зустріч із Зеленським, розчарувавши націоналістично налаштованих російських коментаторів, які були переконані, що Путін переконав Трампа на саміті в Анкоріджі нав'язати Зеленському невигідну угоду. Томас Грем, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин сказав:

"Я не знаю, про що думають у Кремлі. Якщо метою було маніпулювати Трампом в Анкориджі, то, на мій погляд, у них це не дуже вийшло".

Зазначається, що Путіну також не вдалося заманити Трампа в ширшу розмову про переваги економічного співробітництва між Росією і США - карта, яку він сподівався використати, щоб схилити Трампа до прийняття точки зору Москви на війну.

Білий дім тепер очікує швидкого саміту між Путіним і Зеленським, але Росія посилає зовсім інші сигнали в динаміці, що характеризує картину непорозумінь у дискусіях між Вашингтоном і Москвою з приводу війни.

На думку вченого, близького до високопоставлених російських дипломатів, Путін навряд чи погодиться на майбутню зустріч, тому що це означатиме "певну легітимацію українського політичного режиму з боку Москви, що створить проблеми".

Видання пише, що російська позиція полягає в тому, що зустріч може відбутися тільки після того, як будуть вироблені умови угоди, що для Росії означає капітуляцію України.

Можливість зустрічі Зеленського і Путіна

The Wall Street Journal раніше писало, що якщо Путін зустрінеться із Зеленським, то він зіткнеться віч-на-віч із людиною, яку критикував як нелегітимного лідера і маріонетку протягом 3,5 років.

У матеріалі йдеться про те, що заклик президента США Дональда Трампа до зустрічі ставить Путіна в скрутне становище. Якщо російський лідер відмовить, то може розлютити Трампа, який уже погрожував йому новими санкціями. Однак ця зустріч може зашкодити його політичному іміджу серед еліти РФ і суспільства.

