Зазвичай у акул-няньок коричневе забарвлення.

Біля узбережжя Коста-Ріки спіймали незвичайну акулу з яскравим помаранчевим забарвленням. Її дивний зовнішній вигляд викликаний рідкісним захворюванням шкіри, пише Independent.

Ця акула-нянька, довжина якої перевищує 1,8 метра, сильно вирізняється з-поміж представників свого виду. Зазначається, що унікальну рибу спіймали під час спортивної риболовлі неподалік від національного парку Тортугеро на глибині 37 метрів.

Вчені вважають, що вона отримала помаранчеве забарвлення через ксантизм (порушення пігментації зовнішніх покривів). Це захворювання призводить до появи надмірного жовтого або золотистого кольору на шкірі тварин.

Згідно з дослідженням учених із Федерального університету Ріо-Гранде, це рідкісне захворювання ніколи раніше не спостерігалося у хрящових риб у Карибському басейні. Акула також демонструвала ознаки альбінізму, зокрема пару яскравих білих очей.

Дослідники нагадали, що зазвичай у акул-няньок коричневе забарвлення. Риба з яскраво-помаранчевою шкірою і білими очима більш помітна у воді, що робить її більш вразливою для хижаків.

"Необхідні подальші дослідження для вивчення потенційних генетичних або екологічних чинників, що впливають на цю рідкісну аномалію пігментації в акул", - заявили вчені.

Біля берегів Великої Британії помітили найрідкісніший вид акул

Раніше в Уельсі, у затоці Кардіган, уперше помітили рідкісну акулу - європейського морського ангела. Цей вид вчені довгий час вважали зниклим.

Акулу задокументували дослідники з Wildlife Trust of South & West Wales за допомогою спеціальних підводних камер. Європейський морський ангел є найуразливішим видом акул у світі.

