Після зустрічей на Алясці й у Вашингтоні ймовірність перемовин у тристоронньому форматі між президентами Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Володимиром Путіним досить висока. Про це заявив народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Я думаю, що ймовірність зустрічі (Зеленського, Трампа і Путіна, - УНІАН) після зустрічі на Алясці і зустрічі у Вашингтоні достатньо висока. Я сподіваюся, саме в трьохсторонньому форматі за участі президента Трампа, а ще, напевно, найбільший ідеальний варіант, щоб і за участі наших європейських партнерів, лідерів європейських країн... Я думаю, що якраз десь до кінця цього місяця, до кінця серпня, протягом наступних 10 днів, в нас є достатньо висока ймовірність, що така зустріч відбудеться", - зазначив він в етері Еспресо.

Веніславський сказав, що зараз позиції української та російської сторони дещо відрізняються від послідовності дій.

"Тому що ми закликаємо, і президент Зеленський постійно про це говорить, зупинити бойові дії, а потім вже вести якісь перемовини щодо того чи іншого формату мирної угоди післявоєнної. Путін вже навпаки говорить, що давайте зразу підписувати документи і вже в результаті цього припиняти бойові дії", - зазначив нардеп.

За його словами, дуже складно говорити про якісь поступки, компроміси, коли йдуть бойові дії і та чи інша територія, періодично ті чи інші населені пункти переходять то під контроль однієї чи другої сторони. Веніславський наголосив, що пріоритетом є зупинка бойових дій:

"Але імовірність перемовин, на мій погляд, на сьогоднішній день є достатньо високою. Я думаю, що в найближчий час вони мають відбутися і будемо домагатися того, щоб зупинити бойові дії. А далі будемо вже бачити формат того, що є прийнятним для України і що є неприйнятним, і чого хоче Путін".

Нардеп наголосив, що Путін свою задачу максимум озвучив і вона є неприйнятною ні для України, ні для американських і європейських партнерів.

Можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Дональд Трамп і його адміністрація продовжують наполягати на тому, що вже скоро може відбутися зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Проте очільник Кремля не виявляв жодного інтересу до зустрічі з українським лідером упродовж 3,5 років повномасштабної війни, і не проявляє досі.

В Axios розповіли, чому Трамп навряд чи зможе організувати зустріч Зеленського і Путіна, особливо в найближчі кілька тижнів і пояснили, чому на це є кілька причин.

