Щонайменше 32 черепахи, деякі з очима, що кровоточать, були виявлені на березі Нового Південного Уельсу в Австралії, що спонукало екологів почати термінове розслідування. Про це пише The Independent.

Служба національних парків і дикої природи Нового Південного Уельсу (NPWS) заявила, що розслідує всі випадки загибелі черепах, що сталися в районі муніципалітету Порт-Стівенс в останні тижні.

Зазначається, що морська рятувальна група Sea Shelter повідомила, що зареєструвала 25 випадків загибелі зелених черепах у Порт-Стівенсі за останній місяць, зокрема сім тільки за останній тиждень. Зелені черепахи належать до вразливих видів відповідно до австралійського законодавства про охорону природи.

Тварин виявили в кількох популярних місцях для купання, включно з Шол-Бей, Нельсон-Бей і Корлетт.

Цікаво, що хоча загибель, мабуть, зосереджена навколо туристичних пляжів, експерти з дикої природи припустили, що це може бути просто наслідком вищої ймовірності їхньої появи в густонаселених районах.

У розслідуванні беруть участь кілька агентств, включно з NPWS, Департаментом первинної промисловості та Австралійським реєстром здоров'я диких тварин зоопарку Таронга.

"Відбираються зразки для аналізу, і ведеться розслідування причин", - йдеться в заяві Служби національних парків і дикої природи Нового Південного Уельсу.

Важливо, що управління настійно рекомендує повідомляти про хворих або поранених морських черепах до Служби національних парків і дикої природи (NPWS) або в організацію Irukandji Shark and Ray Encounters. Лія Перейра, співзасновниця Sea Shelter, заявила:

"Це, безумовно, дуже і дуже тривожно. За всю свою історію роботи з черепахами я ніколи не бачила подібного в Порт-Стівенсі".

Раян Перейра, інший засновник Sea Shelter, розповів, що вони стали свідками збільшення кількості хворих або загиблих черепах після нещодавньої повені в цьому районі. Він додав, що "зараз занадто багато варіантів", щоб підтвердити причину загибелі черепах.

Зазначається, що захисники довкілля назвали кровотечу навколо очей незвичайним симптомом.

"Ведеться ретельне багатопланове розслідування, і для визначення чинників, що сприяли інциденту, може знадобитися кілька тижнів", - йдеться в реєстрі зоопарку Таронга.

У відомстві повідомили, що було взято два зразки у двох загиблих черепах, а також проводяться діагностичні дослідження зразків ще 15 черепах із Порт-Стівенса.

