Пентагон, бачачи вплив морських безпілотників в Україні, заявив про необхідність створення роїв таких дронів для стримування Китаю. Але поки що, щось іде не так.

Недавні випробування біля узбережжя Каліфорнії безпілотних катерів Військово-морських сил (ВМС) США не увінчалися успіхом.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, один із них несподівано заглухнув, і поки чиновники намагалися усунути програмний збій, інший безпілотник врізався в правий борт катера, який стояв на холостому ходу, перелетів через палубу і впав назад у воду.

Видання зазначило, що раніше про цей випадок нічого не повідомлялося, хоча насправді він став одним із серії невдач Пентагону в його роботі над створенням флоту безпілотних катерів.

Зокрема, раніше, під час іншого випробування ВМС, капітан допоміжного катера впав у воду після того, як інший морський дрон, який він буксирував, раптово прискорився. Капітана було врятовано.

Обидва інциденти стали результатом поєднання програмних збоїв і людського фактора, включно зі збоями у зв'язку між бортовими системами та зовнішнім автономним програмним забезпеченням, повідомило джерело, безпосередньо знайоме із ситуацією.

Видання зазначило, що Пентагон, бачачи масштабний вплив морських безпілотників на війну в Україні, неодноразово заявляв про необхідність створення роїв повітряних і морських безпілотників для стримування потенційного просування Китаю через Тайванську протоку.

Журналісти нагадали, що створені Україною морські дрони, здатні нести зброю, вибухівку й устаткування для спостереження, управляються дистанційно і коштують близько $250 тис., що робить їх оптимальними для місій камікадзе, які нейтралізували Чорноморський флот РФ.

Але ВМС США хочуть створити автономний військово-морський флот, здатний пересуватися групами і без участі людини. Це більш амбітне завдання, що вимагає великих витрат: до кількох мільйонів доларів за катер.

Недавні невдалі випробування виявили труднощі, з якими стикаються ВМС при впровадженні нових технологій, заявив Брайан Кларк, експерт з автономних бойових дій з Інституту Хадсона. Їм потрібно адаптувати свою "тактику, оскільки вони краще розуміють, на що здатні ці системи, а на що - ні".

Але, як підкреслило видання, проблеми ВМС виходять за рамки забезпечення роботи катерів: їхній автономний морський підрозділ зі збирання даних за допомогою безпілотників постраждав від звільнення свого високопоставленого адмірала, а високопоставлений представник Пентагону висловив занепокоєння з приводу програми на відвертій нещодавній зустрічі з керівництвом ВМС.

Після останнього інциденту Відділ оборонних інновацій Пентагону (DIU), який закупив обладнання для випробувань, призупинив на невизначений термін контракт вартістю близько $20 млн із компанією, що надає автономне програмне забезпечення для управління деякими суднами.

"Ці системи відіграватимуть вирішальну роль у майбутньому військово-морської війни, розширюючи радіус дії флоту, покращуючи ситуаційну обізнаність і підвищуючи бойову ефективність", - заявляв місяць тому виконувач обов'язків начальника військово-морських операцій Джим Кілбі.

Видання нагадало у зв'язку з цим, що під ці потреби глава Білого дому Дональд Трамп навіть виділив майже $5 млрд.

Коментуючи невдачі з морськими дронами T.X. Хеммс, експерт з автономної зброї і член Атлантичної ради, заявив, що ВМС США перебувають у незрозумілому становищі, намагаючись швидко переглянути десятиліття традицій:

"Система, яка звикла будувати масштабні проєкти, роками ухвалювати рішення, а тепер ви раптово вимагаєте від них діяти швидко".

Морські дрони США

Рік тому стало відомо, що ВМС США експериментують із сотнями морських дронів, надихнувшись успіхами України. У рамках ініціативи Replicator, оголошеної в серпні 2023 року, Міністерство оборони США має намір упродовж двох років розмістити тисячі недорогих безпілотників для протидії загрозам на суходолі, у повітрі та на морі.

