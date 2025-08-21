На Церері помітили яскравий білий спалах, який вказує на наявність сольового відкладення.

Учений NASA заявив, що в нашій Сонячній системі може існувати позаземне життя. За його словами, воно знаходиться на карликовій планеті, пише Mirror.

Доктор Девід Грінспун із NASA запевнив, що на Церері, яка є найменшою серед відомих карликових планет Сонячної системи, може містити рідку воду і, можливо, життя.

"Нещодавно ми відправили туди космічний апарат і виявили кілька дивовижних речей", - розповів журналістам Грінспун.

Відео дня

Учений поділився, що на Церері помітили яскравий білий спалах, який вказує на наявність сольового відкладення. За його словами, це свідчить про те, що колись там була вода.

"Найцікавішим було кратер, і ми виявили, що це сольове відкладення, а сольове відкладення вказує на те, що на планеті була вода. Це дає змогу припустити, що колись це був водний світ і, можливо, всередині нього досі є рідка вода", - додав дослідник.

Грінспун вважає, що цей факт може бути цікавим для астробіологів, бо означає, що карликові планети, як-от Церера, у минулому могли мати придатні для життя умови. Він не виключає, що вони могли зберегтися досі.

"Хто знає, можливо, нині на деяких із цих планет усе ще є придатні для життя океани", - зазначив учений.

Грінспун нагадав, що вчені визначили воду як необхідну умову для життя. Він вважає, що на Церері можуть жити певні організми, які ще не вивчені вченими.

На Марсі колись була вода

Раніше вчені NASA отримали нові докази того, що на Марсі колись була вода. Вони вивчили детальні зображення регіону Марса, який раніше могли бачити тільки з орбіти.

У NASA вважають, що колись на Марсі були річки, озера і, ймовірно, океан. Однак учені не можуть точно пояснити, чому вода на планеті все ж таки висохла.

Вас також можуть зацікавити новини: