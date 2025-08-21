Експеримент засвідчив, що нейромережі таки бувають корисні, якщо їх правильно використовувати.

Штучний інтелект показав себе кращим інструментом відбору кандидатів на роботу під час співбесіди, ніж професійні рекрутери-люди. Але під час експерименту виявилися і певні проблеми. Про це пише Business Insider із посиланням на нове дослідження.

Дослідники-економісти з Чиказького та Еразмського університетів у співпраці з міжнародною рекрутинговою компанією PSG Global Solutions у масштабному експерименті порівняти ефективність ШІ та рекрутерів-людей під час відбору кандидтів на роботу. Загалом через експеримент пройшли понад 70 000 кандидатів, які претендували на посади початкового рівня в галузі обслуговування клієнтів на Філіппінах. Серед роботодавців зокрема були десятки всесвітньо відомих компаній.

Кандидатів випадковим чином розподілили на три групи: співбесіда з людиною-рекрутером, з агентом на базі ШІ або добровільний вибір між ними. Втім, навіть у випадках, коли кандидата опитував ШІ, остаточне рішення за його рекомендацією все ж ухвалювала людина.

Результати експерименту показали, що ШІ схвалював кандидатури трохи активніше, ніж рекрутери-люди: 9,73% випадків проти 8,7%. Однак важливішим є те, що схвалені ШІ кандидати на 18% частіше таки виходили на роботу і на 17% частіше продовжували працювати через місяць після працевлаштування.

Аналіз показав, що співбесіди з чат-ботом були більш структурованими, охоплювали ширший спектр тем і стимулювали кандидатів давати глибші відповіді. ШІ виявляв ті сигнали, які цінують і живі рекрутери — наприклад, змістовність розмови, — водночас він в більшій мірі ігнорував невдало сформулювані відповіді кандидатів, на що рекрутери-люди звертають увагу частіше.

Втім, експеримент виявив і певні проблеми при використанні ШІ для рекрутингу: близько 5% кандидатів одразу переривали інтерв’ю, щойно усвідомлювали, що говорять із ботом, а ще у 7% випадків траплялися технічні збої. Крім того, розмова з ШІ сприймалася як менш "природна", ніж діалог із живою людиною.

