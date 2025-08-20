Військові визнали, що росіянам іноді вдається прориватися.

У напрямках Краматорська та Добропілля на Донеччині росіяни змогли проникнути глибоко в оборонні лінії українських військ. Окупанти намагаються захопити якомога більше територій, поки в них є така можливість.

Про це The New York Times розповів старший сержант 93-ї механізованої бригади Віталій Піасецький. Він розкрив тактику ворога на фронті.

За словами Піасецького, механізовані атаки росіян стали рідкістю через велику кількість дронів у повітрі. Він пояснив, що безпілотники можуть виявляти рух бронетехніки, вантажівок і мотоциклів.

Відео дня

"Це повзучий наступ. Але деякі з цих груп все ж прориваються", - наголосив Піасецький.

Солдат із 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", дислокований на фронті біля Добропілля, у розмові з журналістами применшив серйозність наступу окупантів. Проте він визнав, що останнім часом росіяни стали частіше намагатися наступати, незважаючи на мирні зусилля світових лідерів.

Піасецький і сержант Олександр Карпюк із батальйону безпілотних систем "Інквізиція" 59-ї окремої штурмової бригади заявив журналістам, що українська армія не має достатньої кількості особового складу і дронів.

За словами Карпюка, в України також поки що немає технологій, що дають змогу зупинити російські безпілотні підрозділи, які атакують маршрути постачання. Він поділився, що зараз основним захистом є противодронові сітки, які розміщуються вздовж доріг і на транспортних засобах.

Крім того, росіяни стали ефективніше збивати українські безпілотники, підкреслив Карпюк. Наприклад, раніше важкі дрони-бомбардувальники, які окупанти називають "Баба Яга", могли здійснювати в середньому по 70 польотів, перш ніж їх збивали. Тепер же вони ледь можуть здійснити по 10 польотів до знищення ворогом.

"Ми повинні визнати, що ці підрозділи працюють. Усі ці нові підрозділи безпілотників становлять для нас нову загрозу", - заявив Карпюк.

Що на фронті думають про територіальні поступки Росії

Раніше журналісти The Guardian дізналися в українських військових їхню думку про можливі територіальні поступки Росії. Зокрема, командир 150-го розвідувально-ударного батальйону Денис Брижатий заявив, що поступки Росії можуть мати катастрофічні наслідки.

Брижатий наголосив, що втрата Донецької області відкриє нові напрямки для подальшого просування ворога на Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя. За його словами, це буде величезна і жахлива втрата позицій.

Інші бійці не вірять у те, що США зможуть захистити Україну від нової війни в разі підписання мирної угоди з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: