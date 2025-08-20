Кабінет міністрів України пропонує запровадити нове покарання за порушення правил для військовозобов'язаних за перебування за кордоном довше за визначений термін. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в Telegram.
Кабмін погодив законопроект, яким пропонується передати прикордонній службі всі справи за незаконний перетин кордону Кодексу про адміністративні порушення.
Також пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу наступним: незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається умови воєнного стану.
Крім цього встановлюється кримінальна відповідальність за:
- незаконний виїзд за кордон (поза пунктами пропуску, в умовах воєнного стану);
- пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури;
- порушення встановленого терміну перебування за кордоном.
Важливо, що останнє стосується призовників та військовозобов'язаних. Таким чином Верховній Раді пропонують криміналізувати таке порушення, а й ще встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними строку перебування за межами України.
Незаконні спроби перетнути кордон в Україні
Нещодавно на Закарпатті прикордонники затримали священнослужителя одного з монастирів при спробі вивезти потенційного ухилянта за кордон, сховавши під рясами.
З’ясувалося, що священнослужитель Української православної церкви за грошову винагороду намагався переправити через кордон військовозобов’язаного та сховав чоловіка у власному авто.