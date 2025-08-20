Незаконне переправлення осіб через кордон отримає обтяжуючу обставину (під час воєнного стану).

Кабінет міністрів України пропонує запровадити нове покарання за порушення правил для військовозобов'язаних за перебування за кордоном довше за визначений термін. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в Telegram.

Кабмін погодив законопроект, яким пропонується передати прикордонній службі всі справи за незаконний перетин кордону Кодексу про адміністративні порушення.

Також пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу наступним: незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається умови воєнного стану.

Крім цього встановлюється кримінальна відповідальність за:

незаконний виїзд за кордон (поза пунктами пропуску, в умовах воєнного стану);

пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури;

порушення встановленого терміну перебування за кордоном.

Важливо, що останнє стосується призовників та військовозобов'язаних. Таким чином Верховній Раді пропонують криміналізувати таке порушення, а й ще встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними строку перебування за межами України.

Незаконні спроби перетнути кордон в Україні

Нещодавно на Закарпатті прикордонники затримали священнослужителя одного з монастирів при спробі вивезти потенційного ухилянта за кордон, сховавши під рясами.

З’ясувалося, що священнослужитель Української православної церкви за грошову винагороду намагався переправити через кордон військовозобов’язаного та сховав чоловіка у власному авто.

