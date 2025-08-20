Також Ізраїль затвердив план будівництва нових поселень на Західному березі.

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала наступ на місто Газа. Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін, пише The Jerusalem Post.

"Наші війська вже контролюють околиці міста", - сказав він.

За його словами, для утримання міста буде збільшено чисельність підрозділів, що забезпечують проведення операції. Дефрін також заявив, що цього тижня буде надіслано приблизно 60 000 призовних листів, а ще 20 000 буде надіслано наприкінці цього місяця.

У своїй заяві спікер повідомив, що ЦАХАЛ працює над тим, щоб забезпечити достатню кількість місць для безпечної евакуації цивільних осіб із Гази, а також для отримання ними медичної допомоги.

Очікується, що 21 серпня прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу і міністр оборони Ізраїлю Кац схвалять план із захоплення міста Газа.

Також Ізраїль затвердив план будівництва нових поселень на Західному березі. План, що отримав назву E1, передбачає забудову території між Єрусалимом та ізраїльським поселенням Маале Адумім.

Таким чином, це розширить заселену ізраїльтянами територію навколо Східного Єрусалима за "зеленою межею" (міжнародно визнаним кордоном Ізраїлю) на палестинських територіях.

Як пояснює Reuters, будівництво інфраструктури може початися вже протягом кількох місяців, а перші будинки для поселенців можуть з'явитися приблизно за рік.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Із 25 липня іноземні країни змогли доставляти гуманітарну допомогу в Газу. Про це заявив високопоставлений представник організації World Central Kitchen.

Відомо, що гуманітарна організація World Central Kitchen призупинила свою діяльність у Газі після того, як минулого року внаслідок ізраїльського авіаудару загинуло кілька її співробітників.

