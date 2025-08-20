Зменшення частки держави у банківському секторі передбачено меморандумом з МВФ.

Уряд зменшить частку держави у банківському секторі. Для цього готуються до продажу акції двох великих банків – "Сенс Банку" та "Укргазбанку", які зараз належать державі.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, зменшення частки держави у банківському секторі передбачено у Меморандумі про економічну та фінансову політику з МВФ. Зробити це планується шляхом підготовки пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі системно важливих банків "Сенс Банк" та "Укргазбанк", до продажу.

Згідно із законом, перший етап підготовки пакетів акцій банку до продажу розпочинається з моменту прийняття урядом рішення про таку підготовку. Рішення приймається на основі висновку Ради з фінансової стабільності (РФС) щодо впливу такого продажу на фінансовий стан та стабільність банківської системи.

14 серпня Рада з фінансової стабільності обговорила, чи може такий продаж вплинути на стабільність банківської системи. Фахівці дійшли висновку, що загроз для фінансового стану і стабільності банківської системи немає.

Члени Ради підтримали ідею поступового зменшення присутності держави в банківському секторі. Водночас вони наголосили, що продаж має бути "виваженим та спрямованим на підвищення вартості пакетів акцій банків".

Наразі в Україні 7 державних банків: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк", "Сенс Банк", "Перший інвестиційний банк" та "Мотор-банк".

"Сенс Банк" став державним у липні 2023 року, "Укргазбанк" – у 2009 році.

Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого "Сенс Банку", згідно з яким банк переходить у власність держави.

Напередодні Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку Sense Bank - колишнього "Альфа-Банку" і звернувся до уряду щодо його націоналізації. Це було пов'язано з тим, що власниками опосередкованої істотної участі в банку були громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.

