Дослідники вважають, що літо 2024 року на Шпіцбергені може слугувати прогнозом майбутнього танення льодовиків в Арктиці і дати "уявлення про те, що буде через 70 років".

Танення льодовиків перевершило всі попередні спостереження: за даними дослідників, Шпіцберген втратив близько одного відсотка своєї загальної маси льоду тільки влітку 2024 року - більша частина цієї втрати сталася всього за шість тижнів. Про це пише Tagesschau.

Льодовики Шпіцбергена, розташованого на північ від Норвегії, втратили гігантську кількість льоду влітку 2024 року: дослідники підрахували втрату в 61,7 гігатонни (з похибкою 11,1 гігатонни). Це танення "перевершило всі попередні спостереження", - пише група під керівництвом Томаса В. Шулера з Університету Осло. Шулера з Університету Осло в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зазначається, що це означає втрату близько одного відсотка від загальної маси льоду Шпіцбергена. Шпіцберген відомий своїми льодовиками і північним сяйвом. Головний острів також називається Шпіцбергеном і є одним із найпівнічніших населених пунктів у світі. Дані були отримані дослідниками за допомогою спостережень, моделювання та дистанційного зондування.

З урахуванням втрати льодовиків у прилеглих районах, Баренцове море, на краю якого розташований Шпіцберген, втратило приблизно 102,1 гігатонни льоду (плюс/мінус 22,9 Гт) за один рік, згідно з аналізом. Це вплинуло на рівень світового океану: згідно з аналізом, це призвело до підвищення рівня моря трохи більше ніж на 0,27 міліметра, з яких 0,16 міліметра припало на танення тільки на Шпіцберген.

"Щоб оцінити екстремальну втрату маси льодовика влітку 2024 року", дослідники наводять порівняльні дані: Гренландський крижаний щит, як повідомляється, втратив порівнянну кількість льоду зі Шпіцбергеном за те саме літо (55 Гт плюс/мінус 35 Гт), але займає площу приблизно в 35 разів більшу. Такий великий льодовик містить більше льоду і снігу, а отже, зміни температури можуть зайняти більше часу, щоб вплинути на всю його масу. Однак танення льоду залежить від багатьох факторів, включно з рельєфом. Більша частина танення льодовиків у 2024 році припала на шеститижневий період стійкої циркуляції атмосфери, яка призвела до рекордно високих температур повітря", - пишуть дослідники.

Важливо, що хоча такі умови рідкісні в сучасних кліматичних умовах, прогнози на майбутнє показують, що такі рівні температур стануть дедалі поширенішими до кінця XXI століття, можливо, навіть перевищивши показники 2024 року.

Підвищення рівня океану

Згідно з новим дослідженням, суша Землі висихає так швидко, що тепер її внесок у підвищення рівня моря більший, ніж танення льодовиків. Вчені виявили, що втрата води з ґрунту, озер і підземних водоносних горизонтів прискорює підвищення рівня моря, і ця тенденція до висихання поширюється із загрозливою швидкістю.

