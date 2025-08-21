Військові повідомили про рух ворожих дронів у багатьох регіонах.

Російська армія масовано атакує Україну дронами: в більшості областей оголошена повітряна тривога.

У середу увечері росіяни запустили ударні безпілотники на територію України. Про це повідомили Повітряні сили.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, у столиці працювали сили ППО.

Відео дня

Військові повідомили про рух ворожих дронів у багатьох регіонах.

"Група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північ. Ударні БпЛА на Одещині в північному напрямку. Група "шахедів" на Кіровоградщині курсом на Вінниччину. Ударні БпЛА на Вінниччині в західному напрямку. Ударні БпЛА на Харківщині в напрямку Потавщини та Кіровоградщини. Група "шахедів" на Полтавщині в західному напрямку. Ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Полтавщини та Чернігівщини. Група ворожих БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину. Група ворожих БпЛА на Черкащині курсом на захід. Група ворожих БпЛА на Київщині в західному напрямку", - написали вони.

Удари РФ по Україні

У ніч на 20 серпня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по місту Охтирка на Сумщині, де постраждало понад 10 людей, з яких двоє дітей. Також десятки "шахедів" атакували Ізмаїльській район Одещини, де уражено цивільні об'єкти та поранено чоловіка.

Вас також можуть зацікавити новини: