Литва готова сприяти в процесі гарантій безпеки Україні. Про це заявив президент балтійської країни Гітанас Науседа, пише "Радіо свобода".

"Поки що про це говорити зарано, тому що коаліція тих, хто хоче це зробити, лише визначила своє завдання і буде активована лише за умови забезпечення миру. Іншими словами, вона стане гарантом миру", - сказав він у відповідь на питання, чи будуть литовські війська надіслані в Україну після закінчення війни.

Політик заявив, що його країна готова "надавати миротворчі війська настільки, наскільки дозволяє мандат Сейму".

"Може статися так, що, наприклад, нам не доведеться надсилати війська, тому що просто буде важливіше генерувати інші можливості і, можливо, нас попросять зробити інші речі", - сказав він.

За його словами, участь Литви в миротворчій діяльності навряд чи буде дуже суттєво кількісно відрізнятися від того, що вони "робили в Афганістані свого часу".

Як писало видання Bloomberg, Європа може надати Україні гарантії безпеки лише у варіанті "НАТО-лайт", за якого союзники матимуть 24 години на обговорення доцільності надання допомоги Києву у разі нападу ззовні.

Наголошувалося, що такі гарантії мають на увазі швидке надання військової та економічної допомоги, посилення української армії та запровадження санкцій проти Росії у разі повторного нападу.

