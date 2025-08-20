Те, що зараз обговорюють західні партнери України, за своєю суттю підозріло нагадує черговий Будапештський меморандум, який нікого ні до чого не зобов'язує.

Гарантії безпеки "як в НАТО", що начебто зараз обговорюються західними партнерами Києва, насправді не передбачатимуть прямого зобов’язання європейських країн ставати на захист України. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Так, варінт "як в НАТО" насправді зобов'яже країни, що підписали двосторонні угоди з Україною, протягом 24 годин "обговорити", чи надавати Україні військову підтримку, якщо на неї знову нападе Росія.

За словами джерел, ця військова підтримка може включати надання Києву "швидкої та сталої оборонної підтримки" (ймовірно, йдеться про зброю), економічної допомоги, "зміцнення українських збройних сил", а також запровадження нових санкцій проти Росії. Але залишається незрозумілим, чи включатиме ця підтримка відправку іноземних військ на допомогу Україні.

Як писав УНІАН, на початку своєї другої каденції Дональд Трамп не бажав давати повоєнні гарантії безпеки Україні і навіть європейським країнам, які могли б самі стати такими гарантами. Однак останніми днями президент США змінив свою думку і заявив, що певні гарантії Америка все ж може дати. Однак його умовою є те, що ці гарантії не мають бути пов’язані безпосередньо з НАТО, як організацією.

Зокрема за непідтвердженою офіційно інформацією, США і Європа можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогом "5 статті НАТО", але без вступу в НАТО. Втім політолог Віталій Кулик зазначає, що насправді не такими важливими є обіцянки, як готовність їх виконувати. За його словами, якщо партнери не захочуть насправді стати на захист України, то це буде лише повторення історії з Будапештським меморандумом.

