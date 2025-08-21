Це є однією з найбільш явних ознак того, що Європі доведеться взяти на себе тягар підтримки міцного миру в Україні.

Високопоставлений представник Пентагону з політичних питань заявив невеликій групі союзників, що США планують відігравати мінімальну роль у наданні будь-яких гарантій безпеки Україні. Про це пише Politico.

Зазначається, що це є однією з найбільш явних ознак того, що Європі доведеться взяти на себе тягар підтримки міцного миру в Україні.

За інформацією видання, керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії, настійно просили американську сторону розкрити інформацію про те, які війська та авіазасоби вона надасть для підтримки України в досягненні мирної угоди з Росією.

Відео дня

Офіційні особи розповіли, що ця зустріч і ще одна поспіхом організована зустріч лідерів НАТО в середу викликали у союзників дедалі більшу стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп покладатиметься на Європу в забезпеченні довгострокового миру після завершення Росією свого вторгнення.

"Стає дедалі очевиднішим, що саме Європа здійснюватиме це на місцях. США не повністю прихильні ні до чого", - заявив дипломат НАТО, поінформований про перебіг переговорів.

Водночас деякі європейські офіційні особи попередили, що зустрічі цього тижня - це "перший залп" у серії складних переговорів і торгу, оскільки Європа стикається з потенційно масштабним і дорогим завданням підтримання миру.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який брав участь у зустрічі в Білому домі, проінформував 32 країни-члена НАТО про проведені переговори і почав обговорення гарантій безпеки в загальних рисах, повідомив представник НАТО.

Члени альянсу сподіваються розробити працездатні плани для представлення своїм політичним лідерам, повідомив інший представник НАТО:

"Військове планування в Європі коригується з урахуванням будь-якого сценарію, незважаючи на паралельне продовження дипломатичних зусиль".

Гарантії безпеки для України

У понеділок Трамп заявив про готовність відправити американські війська в Україну. Але у вівторок він відмовився від своїх намірів, заявивши, що замість цього готовий надати повітряну підтримку європейським військам.

Раніше агентство Bloomberg стверджувало, що на онлайн-конференції європейських лідерів 19 серпня про готовність спрямувати війська до України оголосили 10 країн, включно з Францією та Британією.

Вас також можуть зацікавити новини: