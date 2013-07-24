Міністр пояснює, що на Володимирську гірку всі не влізуть

Обмеження доступу людей на Володимирську гірку на молебень з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі пов’язано із невеликою площею території, де проходитиме захід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр культури Леонід Новохатько.

“Проблеми тут немає і не треба її політизувати. Всі з нас знають приблизну площу цього місця навколо пам’ятника. Тому там дійсно (обмежувати), щоб не було великого скупчення, а потім образ. Там не то що не пускають, там пройти буде не можна. Тому що та площа, яка навколо пам’ятника - невеличкий цей п’ятачок, - звичайно, туди прийдуть, перш за все, іноземні гості, представники конфесій, керівники світські і духовні, плюс хор церковний, плюс журналісти”, - сказав Новохатько.

Він зазначив, що ці люди фактично займуть всю територію навколо пам’ятника Володимиру і більша кількість людей не зможе фізично там вміститися.

“Тому не треба говорити, що там буде якась одна країна. Там будуть представники усіх країн, які до нас приїдуть: світські і релігійні, плюс наші, плюс хор, плюс духовенство, і більше місця там просто не буде”, - сказав Новохатько.

У зв’язку з цим він зазначив, що під час святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі буде багато інших заходів, на які люди зможуть потрапити. Також, за словами Новохатька, буде телетрансляція з Володимирської гірки.

Як повідомляв УНІАН, Українська православна церква не рекомендувала намагатися потрапити на молебень на Володимирській гірці, який відбудеться 27 липня, тим, хто не має спеціальних запрошень.

«У молебні братимуть участь Президенти різних країн, офіційні делегації, і потрапити на Володимирську гірку можна буде тільки за запрошеннями. Українській православній церкві видали певну кількість запрошень, вони розповсюджуються серед вірян у парафіях. Тим, хто не матиме запрошення, краще не гаяти часу та подивитись пряму трансляцію богослужіння по телебаченню і піти на Всенічну та Літургію до Лаври», - зазначив прес-секретар предстоятеля УПЦ, голова Синодального інформаційно-просвітницього відділу УПЦ протоієрей Георгій Коваленко.