У США назвали номінантів на премію ”Греммі”

У США опублікували список номінантів на престижну музичну премію "Греммі". Цього року в число претендентів на нагороди від Американської академії звукозапису увійшли два росіяни: це оперна співачка Анна Нетребко ("Краще вокальне виконання класичного твору") і всесвітньо відомий альтист і диригент Юрій Башмет ("Кращий малий ансамбль").

Претендентами на перемогу в основних номінаціях "Греммі" цього року стали:

Номінація "Запис року" (Record Of The Year)

– Irreplaceable у виконанні Beyonce з альбому B`Day

– The Pretender групи колишнього барабанщика Nirvana Дейва Грола Foo Fighters з пластинки Echoes, Silence, Patience & Grace

– Umbrella у виконанні тріумфатора останньої премії MTV Ріанни, ця пісня міститься на альбомі Good Girl Gone Bad

– What Goes Around.Comes Around - композиція з останнього альбому Джастіна Тімберлейка FutureSex/LoveSounds

– Rehab – пісня з альбому Back To Black улюбленого персонажу таблоїдів, скандальної британської співачки Емі Уайнхаус.

Номінація "Альбом року" (Album Of The Year)

– Echoes, Silence, Patience & Grace групи Foo Fighters

– These Days – остання студійна робота кантрі-музиканта Вінса Джілла (Vince Gill)

– River: The Joni Letters – альбом джазового виконавця Хербі Хенкока (Herbie Hancock)

– Graduation - пластинка репера Канье Уеста (Kanye West)

– Back To Black британки Емі Уайнхаус

"Пісня Року" (Song Of The Year)

– Before He Cheats – композиція кантрі-співачки Кері Андервуд

– Hey There Delilah – трек групи Plain White T`s

– Like A Star, виконана британською співачкою Корін Бейлі Рей (Corinne Bailey Rae)

– Rehab – і знову Емі Уайнхаус

– Umbrella – пісня у виконанні Ріанни і Джея Зі

Повний список номінантів розташований тут.

П`ятдесята за рахунком церемонія нагородження "Греммі" відбудеться 10 лютого 2008 року. У конкурсі беруть участь записи, випущені в період з першого жовтня 2006 по 30 вересня 2007 року.

Lenta.ru