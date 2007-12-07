У США назвали номінантів на премію ”Греммі”
П`ятдесята церемонія відбудеться 10 лютого
|Скріншот сайту ”Греммі”
Претендентами на перемогу в основних номінаціях "Греммі" цього року стали:
Номінація "Запис року" (Record Of The Year)
– Irreplaceable у виконанні Beyonce з альбому B`Day
– The Pretender групи колишнього барабанщика Nirvana Дейва Грола Foo Fighters з пластинки Echoes, Silence, Patience & Grace
– Umbrella у виконанні тріумфатора останньої премії MTV Ріанни, ця пісня міститься на альбомі Good Girl Gone Bad
– What Goes Around.Comes Around - композиція з останнього альбому Джастіна Тімберлейка FutureSex/LoveSounds
– Rehab – пісня з альбому Back To Black улюбленого персонажу таблоїдів, скандальної британської співачки Емі Уайнхаус.
Номінація "Альбом року" (Album Of The Year)
– Echoes, Silence, Patience & Grace групи Foo Fighters
– These Days – остання студійна робота кантрі-музиканта Вінса Джілла (Vince Gill)
– River: The Joni Letters – альбом джазового виконавця Хербі Хенкока (Herbie Hancock)
– Graduation - пластинка репера Канье Уеста (Kanye West)
– Back To Black британки Емі Уайнхаус
"Пісня Року" (Song Of The Year)
– Before He Cheats – композиція кантрі-співачки Кері Андервуд
– Hey There Delilah – трек групи Plain White T`s
– Like A Star, виконана британською співачкою Корін Бейлі Рей (Corinne Bailey Rae)
– Rehab – і знову Емі Уайнхаус
– Umbrella – пісня у виконанні Ріанни і Джея Зі
Повний список номінантів розташований тут.
П`ятдесята за рахунком церемонія нагородження "Греммі" відбудеться 10 лютого 2008 року. У конкурсі беруть участь записи, випущені в період з першого жовтня 2006 по 30 вересня 2007 року.