Ігор Померанцев: Книжки сучасних українських письменників активно перекладають німецькою

Ігор Померанцев на відкритті цьогорічного MERIDIAN CZERNOWITZ

Поет, перекладач і дисидент Ігор Померанцев вважає, що, на відміну від Англії чи Франції, німецькомовні країни, перш за все, Німеччина і Австрія ставляться до України як до сусіда.

Про це повідомляється на сайті проекту MERIDIAN CZERNOWITZ, учасники якого зараз гастролюють Німеччиною.

"Цей сусід дивує, насторожує, хвилює. Австрія і Німеччина навіть змагаються, кому з них Україна ближче. Тому книжки сучасних українських письменників активно перекладають німецькою, а імена Жадана чи Андруховича в німецькомовному світі на слуху", - зазначає Померанцев.

"Що ж до Чернівців, то це слово (Czernowitz) асоціюється з трагічним міфом, головні герої якого – довоєнні поети, музиканти, науковці. Не знаю, чи є місце в цьому міфі сучасним письменникам. Важко витримувати порівняння з міфічними героями, але не виходити ж нам на берлінську сцену з білими прапорами?", - підсумовує він.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, разом з німецькими колегами влаштували поетичні читання у Бремені, а 25 вересня відвідають Берлін.