У Харкові намалювали найбільше в Україні графіті (фото)

Графіті з Гагаріним / Фото: investigator.org.ua

У Харкові на проспекті Гагаріна на стіні дванадцятиповерхого житлового будинку намалювали найбільший в Україні портрет першого у світі космонавта Юрія Гагаріна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, вчора, 12 жовтня, представники Національного реєстру рекордів України зареєстрували цей рекорд як «Найбільше графіті на фасаді будинку».

Висота малюнка - 35,25 м, ширина - 12,81 м, площа - 451,55 кв.м.

Як зазначив експерт Книги рекордів України Віталій Зорін, портрет Гагаріна на фасаді будинку - це найбільше графіті в Україні.

«Цей рекорд складно буде побити. Якщо бажаючі і знайдуться, то їм доведеться малювати на 16-поверхових або 24-поверхових будівлях», - зазначив представник Книги рекордів України.

«Даний малюнок - це гордість не тільки Комінтернівського району, а й усього міста. Такі справи не повинні бути забуті. Я впевнений, що цей портрет Юрія Гагріна стане гордістю й візитною карткою нашого міста», - зазначив заступник голови Адміністрації Комінтернівського району Денис Дорожкін.

Художники почали роботу над створенням портрета на початку жовтня. На стіні будинку вони зобразили небо, космос, корабель «Восток-1» і портрет самого космонавта в скафандрі. Для створення картини знадобилося близько 500 балончиків з фарбою більш як 40 відтінків. Портрет Гагаріна закінчили малювати 7 жовтня. Головний художник проекту - Андрій Пальваль.