МКФ Молодість. Програма на 25 жовтня

Кадр з фільму Перед снігопадом

10:00 Перед снігопадом / Før snøen faller

[Повнометражні фільми]

Гішам Заман

Норвегія, Німеччина, Курдистан , 2013, 105'

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

12:00 Вага слонів / The Weight of Elephants

[Повнометражні фільми]

Деніел Джозеф Борґман

Нова Зеландія, Данія, Швеція , 2013, 87’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

12:00 Стан нації: Австрія в шести частинах / Zur Lage: Österreich in sechs Kapiteln

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Барбара Альберт, Міхаель Ґлавоґґер, Ульріх Зайдль, Міхаель Штурмінґер

Австрія, 2002, 85'

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

14:00 Собача спека / Hundstage

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Ульріх Зайдль

Австрія, 2001, 121'

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

14:00 Майстерня Талантів

Як працює великий кінофестиваль? Механізм роботи та критерії програмного відбору. П’єр-Сімон Ґутман, член відбіркової комісії короткометражних фільмів на Тижні Критики у Каннах (Франція), кінокритик. Мова майстер класу: англійська.

Дім освіти та культури "Майстер Клас"

14:00 Два життя / Zwei Leben

[German Wave / німецькомовне кіно]

Ґеорґ Маас

Німеччина, Норвегія , 2012, 100’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

14:30 Національний конкурс (UA4)

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

Уроки української / Uroky ukrayinskoyi

Руслан Батицький

Україна, 2012, 28’30’’

Я тебе не залишу / Ya tebia ne ostavliu

Текла Фортель

Україна, 2013, 10'25''

Канікули / Kanikuly

Марина Степанська

Україна, 2013, 31'

Кафе "Вояж" / Kafe "Voyage"

Роман Бондарчук

Україна, 2013, 12'20''

Між нами / Mizh namy

Катерина Горностай

Україна, Росія , 2013, 24'

15:00 Люблю тебе, мамо / Mammu, es Tevi milu

[Молодість - дітям]

Яаніс Нордс

Латвія , 2013, 82’

Презентація. Вільний вхід

Кінотеатр "Кінопанорама"

15:45 Ісус, знаєш / Jesus, du weisst

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Ульріх Зайдль

Австрія, 2003, 87'

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

16:00 Майстерня Талантів

Анімація: варіації візуальних рішень. Давід Полонський (Ізраїль), режисер-постановник фільму «Вальс з Баширом» та фільму-закриття Молодості-43 «Конгрес». Мова майстер класу: англійська.

Дім освіти та культури "Майстер Клас"

16:30 Іло Іло / Ilo Ilo

[Повнометражні фільми]

Ентоні Чен

Сінґапур, 2013, 99’

Презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

16:30 Хазяї / Los Dueños

[Повнометражні фільми]

Аґустін Тоскано, Езекіль Радускі

Аргентина , 2013, 95’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

17:00 Троє малих / Twa Timoun

[Молодість - дітям]

Джонас д’Адескі

Бельгія, 2012, 82’

Вхід вільний

Кінотеатр "Кінопанорама"

17:20 Елі / Heli

[Фестиваль фестивалів]

Амат Ескаланте

Мексика, Франція, Німеччина, Нідерланди, 2013, 105’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман

17:20 Секс, наркотики і податки / Spies & Glistrup

[Скандинавська панорама ]

Крістоффер Бое

Данія, 2013, 110’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

17:30 Жінка-банкомат / Zhinka-bankomat

[Українські прем’єри ]

Акім Галімов

Україна, 2013, 54'

Презентація

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

18:20 Такі красиві люди / Taki krasyvi liudy

[Повнометражні фільми]

Дмитро Мойсеєв

Україна, 2013, 94’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

19:00 Том на фермі / Tom à la Ferme

[Сонячний зайчик]

Ксав’є Долан

Канада, Франція, 2013, 102’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

19:00 Екстаз / Extase

[Століття]

Ґустав Махати

Чехословаччина, Австрія , 1933, 82’

Кінотеатр "Кінопанорама"

19:15 Мертві та живі / Die Lebenden und die Toten

[German Wave / німецькомовне кіно]

Барбара Альберт

Австрія, Польща, Німеччина , 2012, 115’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман

19:15 Вік і Фло зустріли ведмедя / Vic et Flo ont vu un ours

[French connection/ франкомовне кіно]

Дені Коте

Канада, 2013, 95’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

19:30 Не зважай / Halb so wild

[German Wave / німецькомовне кіно]

Єшуа Дрейфус

Швейцарія , 2013, 80’

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

19:30 Прощання / Proshchanie

[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]

Дмітрій Константінов

Росія, 2013, 100’

Презентація

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

19:30 Національний конкурс (UA3)

Презентація

Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг

Спадок / Spadok

Михайло Маслобойщиков

Україна, 2013, 19'40'’

Повернення / Vozvrashcheniya

Олександр Ратій

Україна, 2012, 10'30''

Сакура / Sakura

Новруз Хікмет

Україна, Азербайджан , 2013, 29'57''

З людського життя. Богема / Z liudskoho zhyttia. Bohema

Ганна Федоряченко

Україна, 2013, 17'14''

Відкритий урок / Vidkrytyi urok (rezhyserska versiya)

Наталія Машталер

Україна, 2012, 18'11''

Янголи помирають на світанку / Yanholy pomyrayut na svitanku

Ярослав Турківський

Україна, 2013, 12'30''

20:40 Імпорт/Експорт / Import Export

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Ульріх Зайдль

Австрія, Франція, Німеччина , 2007, 135'

Кінотеатр "Кінопанорама"

21:00 Історія моєї смерті / Història de la meva mort

[Фестиваль фестивалів]

Альверт Серра

Іспанія, Франція, 2013, 148’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

21:00 Cinergy: Кріс Маркер. Think left! Вибраний документ

Презентація

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

2084

Кріс Маркер

Франція, 1984, 10’

Посольство / L'Ambassade

Кріс Маркер

Франція, 1973, 22’

Тому що вам кажуть, що це можливо / Puisqu'on vous dit que c'est possible

Кріс Маркер

Франція, 1973, 43’

Шостий фасад Пентагону / La sixième face du pentagone

Кріс Маркер, Франсуа Райхенбах

Франція, 1968, 27’

Cподіваюсь, невдовзі побачимось / À bientôt, j'espère

Кріс Маркер, Маріо Маррет

Франція, 1967, 42’

21:15 Пул-8 / 8-Pallo

[Скандинавська панорама ]

Аку Лоугімієс

Фінляндія, 2013, 107'

Презентація

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

21:30 Геронтофілія / Gerontophilia

[Сонячний зайчик]

Брюс ЛяБрюс

Канада, Франція, 2013, 82’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

21:40 Бґанка на моїй ковдрі / Chemi sabnis naketsi

[Кіно поза кордонами]

Заза Русадзе

Грузія, 2013, 73'

Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг

23:30 Глибина / Djúpið

[Скандинавська панорама ]

Бальтасар Кормакюр

Iceland, Norway, 2012, 95

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

23:45 Довгі ночі короткого метру (DEN)

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

З нами все добре / Uns geht es gut

Міхаела Ташек, Брітта Шьонінґ, Сандра Волльнер

Німеччина, 2013, 6’35’’

Падіння голубів / Stürzende Tauben

Естер Бялас

Німеччина, 2012, 19’28’’

Месник / The Revenger

Ґріґорі Цуркан

Німеччина, 2013, 5’53’’

Маленька перекладачка / Die kleine Dolmetscherin

Білхан Дерін

Німеччина, 2012, 21’

Останній кордон / Die letzte Grenze

Деніель Буттерворт

Німеччина, 2012, 20’45’’

Серце Стромболі / Das Herz des Stromboli

Тобіас Дейке

Німеччина, 2012, 8’2’’

Третя стадія / Stufe Drei

Натан Нілл

Німеччина, 2012, 25’29’’

Тиша та інші злочини / Silence and Other Crimes

Дезірі Пфеннінґер

Німеччина, 2013, 9’2’’

Точка неповернення / Schlusspunkt

Стефані Ольтгофф

Німеччина, 2012, 15’

Імпульс / Momentum

Боріс Зівальд

Німеччина, 2013, 6’43’’

Кайзер і Кьоніґ / Kaiser & König

Тімон Модерзон

Німеччина, 2012, 37’49’’

Перед брамою Іджигаду / Vor dem Tor des Ijtihad

Мегмет Акіф Бюкаталай

Німеччина, 2013, 16’5’’

Напівшляху до моєї дівчини / Half You Met My Girlfriend

Ніколас де Лаваль Єжєрський

Німеччина , 2013, 5’8’’

Великий / Great

Андреас Генн

Німеччина , 2012, 23’8’’

За муром / Gated

Інґо Бірманн

Німеччина, 2012, 7’14’’

Даніель і щур / Rat de marée

Жеральдін Род

Німеччина, 2013, 18’

Під контролем / Ferngesteuert

Гендрік Максіміліан Шмітт

Німеччина, 2012, 16’

Синій сон / Blauer Traum

Мальте Штайн

Німеччина, 2013, 10’55’’

Душа / Anima

Анатоль Андерсво

Німеччина, 2013, 5’25’’

По обидва боки горизонту / Up and Down the Horizon

Сабріна Сарабі

Німеччина , 2012, 15’

Біла ніч / Weisse Nacht

Сабріна Сарабі

Німеччина, 2013, 21’