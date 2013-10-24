МКФ Молодість. Програма на 25 жовтня
Понад 60 фільмів
Кадр з фільму Перед снігопадом
10:00 Перед снігопадом / Før snøen faller
[Повнометражні фільми]
Гішам Заман
Норвегія, Німеччина, Курдистан , 2013, 105'
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
12:00 Вага слонів / The Weight of Elephants
[Повнометражні фільми]
Деніел Джозеф Борґман
Нова Зеландія, Данія, Швеція , 2013, 87’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
12:00 Стан нації: Австрія в шести частинах / Zur Lage: Österreich in sechs Kapiteln
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Барбара Альберт, Міхаель Ґлавоґґер, Ульріх Зайдль, Міхаель Штурмінґер
Австрія, 2002, 85'
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
14:00 Собача спека / Hundstage
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Ульріх Зайдль
Австрія, 2001, 121'
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
14:00 Майстерня Талантів
Як працює великий кінофестиваль? Механізм роботи та критерії програмного відбору. П’єр-Сімон Ґутман, член відбіркової комісії короткометражних фільмів на Тижні Критики у Каннах (Франція), кінокритик. Мова майстер класу: англійська.
Дім освіти та культури "Майстер Клас"
14:00 Два життя / Zwei Leben
[German Wave / німецькомовне кіно]
Ґеорґ Маас
Німеччина, Норвегія , 2012, 100’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
14:30 Національний конкурс (UA4)
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
Уроки української / Uroky ukrayinskoyi
Руслан Батицький
Україна, 2012, 28’30’’
Я тебе не залишу / Ya tebia ne ostavliu
Текла Фортель
Україна, 2013, 10'25''
Канікули / Kanikuly
Марина Степанська
Україна, 2013, 31'
Кафе "Вояж" / Kafe "Voyage"
Роман Бондарчук
Україна, 2013, 12'20''
Між нами / Mizh namy
Катерина Горностай
Україна, Росія , 2013, 24'
15:00 Люблю тебе, мамо / Mammu, es Tevi milu
[Молодість - дітям]
Яаніс Нордс
Латвія , 2013, 82’
Презентація. Вільний вхід
Кінотеатр "Кінопанорама"
15:45 Ісус, знаєш / Jesus, du weisst
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Ульріх Зайдль
Австрія, 2003, 87'
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
16:00 Майстерня Талантів
Анімація: варіації візуальних рішень. Давід Полонський (Ізраїль), режисер-постановник фільму «Вальс з Баширом» та фільму-закриття Молодості-43 «Конгрес». Мова майстер класу: англійська.
Дім освіти та культури "Майстер Клас"
16:30 Іло Іло / Ilo Ilo
[Повнометражні фільми]
Ентоні Чен
Сінґапур, 2013, 99’
Презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
16:30 Хазяї / Los Dueños
[Повнометражні фільми]
Аґустін Тоскано, Езекіль Радускі
Аргентина , 2013, 95’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
17:00 Троє малих / Twa Timoun
[Молодість - дітям]
Джонас д’Адескі
Бельгія, 2012, 82’
Вхід вільний
Кінотеатр "Кінопанорама"
17:20 Елі / Heli
[Фестиваль фестивалів]
Амат Ескаланте
Мексика, Франція, Німеччина, Нідерланди, 2013, 105’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман
17:20 Секс, наркотики і податки / Spies & Glistrup
[Скандинавська панорама ]
Крістоффер Бое
Данія, 2013, 110’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
17:30 Жінка-банкомат / Zhinka-bankomat
[Українські прем’єри ]
Акім Галімов
Україна, 2013, 54'
Презентація
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
18:20 Такі красиві люди / Taki krasyvi liudy
[Повнометражні фільми]
Дмитро Мойсеєв
Україна, 2013, 94’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
19:00 Том на фермі / Tom à la Ferme
[Сонячний зайчик]
Ксав’є Долан
Канада, Франція, 2013, 102’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
19:00 Екстаз / Extase
[Століття]
Ґустав Махати
Чехословаччина, Австрія , 1933, 82’
Кінотеатр "Кінопанорама"
19:15 Мертві та живі / Die Lebenden und die Toten
[German Wave / німецькомовне кіно]
Барбара Альберт
Австрія, Польща, Німеччина , 2012, 115’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман
19:15 Вік і Фло зустріли ведмедя / Vic et Flo ont vu un ours
[French connection/ франкомовне кіно]
Дені Коте
Канада, 2013, 95’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
19:30 Не зважай / Halb so wild
[German Wave / німецькомовне кіно]
Єшуа Дрейфус
Швейцарія , 2013, 80’
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
19:30 Прощання / Proshchanie
[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]
Дмітрій Константінов
Росія, 2013, 100’
Презентація
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
19:30 Національний конкурс (UA3)
Презентація
Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг
Спадок / Spadok
Михайло Маслобойщиков
Україна, 2013, 19'40'’
Повернення / Vozvrashcheniya
Олександр Ратій
Україна, 2012, 10'30''
Сакура / Sakura
Новруз Хікмет
Україна, Азербайджан , 2013, 29'57''
З людського життя. Богема / Z liudskoho zhyttia. Bohema
Ганна Федоряченко
Україна, 2013, 17'14''
Відкритий урок / Vidkrytyi urok (rezhyserska versiya)
Наталія Машталер
Україна, 2012, 18'11''
Янголи помирають на світанку / Yanholy pomyrayut na svitanku
Ярослав Турківський
Україна, 2013, 12'30''
20:40 Імпорт/Експорт / Import Export
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Ульріх Зайдль
Австрія, Франція, Німеччина , 2007, 135'
Кінотеатр "Кінопанорама"
21:00 Історія моєї смерті / Història de la meva mort
[Фестиваль фестивалів]
Альверт Серра
Іспанія, Франція, 2013, 148’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
21:00 Cinergy: Кріс Маркер. Think left! Вибраний документ
Презентація
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
2084
Кріс Маркер
Франція, 1984, 10’
Посольство / L'Ambassade
Кріс Маркер
Франція, 1973, 22’
Тому що вам кажуть, що це можливо / Puisqu'on vous dit que c'est possible
Кріс Маркер
Франція, 1973, 43’
Шостий фасад Пентагону / La sixième face du pentagone
Кріс Маркер, Франсуа Райхенбах
Франція, 1968, 27’
Cподіваюсь, невдовзі побачимось / À bientôt, j'espère
Кріс Маркер, Маріо Маррет
Франція, 1967, 42’
21:15 Пул-8 / 8-Pallo
[Скандинавська панорама ]
Аку Лоугімієс
Фінляндія, 2013, 107'
Презентація
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
21:30 Геронтофілія / Gerontophilia
[Сонячний зайчик]
Брюс ЛяБрюс
Канада, Франція, 2013, 82’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
21:40 Бґанка на моїй ковдрі / Chemi sabnis naketsi
[Кіно поза кордонами]
Заза Русадзе
Грузія, 2013, 73'
Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг
23:30 Глибина / Djúpið
[Скандинавська панорама ]
Бальтасар Кормакюр
Iceland, Norway, 2012, 95
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
23:45 Довгі ночі короткого метру (DEN)
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
З нами все добре / Uns geht es gut
Міхаела Ташек, Брітта Шьонінґ, Сандра Волльнер
Німеччина, 2013, 6’35’’
Падіння голубів / Stürzende Tauben
Естер Бялас
Німеччина, 2012, 19’28’’
Месник / The Revenger
Ґріґорі Цуркан
Німеччина, 2013, 5’53’’
Маленька перекладачка / Die kleine Dolmetscherin
Білхан Дерін
Німеччина, 2012, 21’
Останній кордон / Die letzte Grenze
Деніель Буттерворт
Німеччина, 2012, 20’45’’
Серце Стромболі / Das Herz des Stromboli
Тобіас Дейке
Німеччина, 2012, 8’2’’
Третя стадія / Stufe Drei
Натан Нілл
Німеччина, 2012, 25’29’’
Тиша та інші злочини / Silence and Other Crimes
Дезірі Пфеннінґер
Німеччина, 2013, 9’2’’
Точка неповернення / Schlusspunkt
Стефані Ольтгофф
Німеччина, 2012, 15’
Імпульс / Momentum
Боріс Зівальд
Німеччина, 2013, 6’43’’
Кайзер і Кьоніґ / Kaiser & König
Тімон Модерзон
Німеччина, 2012, 37’49’’
Перед брамою Іджигаду / Vor dem Tor des Ijtihad
Мегмет Акіф Бюкаталай
Німеччина, 2013, 16’5’’
Напівшляху до моєї дівчини / Half You Met My Girlfriend
Ніколас де Лаваль Єжєрський
Німеччина , 2013, 5’8’’
Великий / Great
Андреас Генн
Німеччина , 2012, 23’8’’
За муром / Gated
Інґо Бірманн
Німеччина, 2012, 7’14’’
Даніель і щур / Rat de marée
Жеральдін Род
Німеччина, 2013, 18’
Під контролем / Ferngesteuert
Гендрік Максіміліан Шмітт
Німеччина, 2012, 16’
Синій сон / Blauer Traum
Мальте Штайн
Німеччина, 2013, 10’55’’
Душа / Anima
Анатоль Андерсво
Німеччина, 2013, 5’25’’
По обидва боки горизонту / Up and Down the Horizon
Сабріна Сарабі
Німеччина , 2012, 15’
Біла ніч / Weisse Nacht
Сабріна Сарабі
Німеччина, 2013, 21’