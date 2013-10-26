МКФ Молодість. Програма на 26 жовтня
Понад 70 фільмів
Кадр з фільму золота клітка
10:00 Золота клітка / La jaula de oro
[Повнометражні фільми]
Дієґо Кемада-Дієс
Мексика, Іспанія , 2013, 102’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
12:00 Торе танцює / Tore tanzt
[Повнометражні фільми]
Катрін Ґеббе
Німеччина, 2013, 110’
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
12:00 Майстерня Талантів
Перехід «Від короткого до повного метру» режисера Ентоні Чена (Сінгапур), Мова майстер класу: англійська.
Дім освіти та культури "Майстер Клас"
12:30 Анрі / Henri
[French connection/ франкомовне кіно]
Йоланда Моро
Франція, Бельгія , 2013, 107’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
14:00 Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива (SDL)
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
Нестримні веселощі / Spass ohne Grenzen
Ульріх Зайдль
Австрія, 1998, 45'
Інтимний друг / Der Busenfreund
Ульріх Зайдль
Австрія, 1997, 60'
14:00 Майстерня Талантів
Тандем режисера та актора: як налагодити контакт, уникнути конфліктів, отримати максимальний результат. Дінара Друкарова, російсько-французька акторка, член журі Молодість-43. Мова майстер-класу: російська.
Дім освіти та культури "Майстер Клас"
14:30 Національний конкурс (UA5)
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
Так закінчилось літо / Tak zakinchylos lito
Марина Рощина
Україна, 2013, 24'
Обійми / Obiymy
Філіп Сотниченко
Україна, 2013, 30'33''
Помин / Pomyn
Ірина Цілик
Україна, 2012, 23'49''
15:00 Вони повернуться / Eles Voltam
[Молодість - дітям]
Марселу Лурделлу
Бразилія, 2012, 105’
вхід вільний
Кінотеатр "Кінопанорама"
15:00 Борґман / Borgman
[Спеціальна подія: "Борґман". Алекс ван Вармердам]
Алекс ван Вармердам
Нідерланди, Бельгія, Данія , 2013, 113’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
16:00 Згадати все (WAM)
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
Рогач Іґлмен / The Eagleman Stag
Майкі Пліз
Великобританія, 2010, 9’
Картонна коробка / Papierowe pudełko
Збіґнєв Чапля
Польща, 2012, 9’
Більше торта! / More Cake
Саде Аденіран
Великобританія, 2013, 15’
По-моєму, запис виглядав так / I Think This Is the Closest to How the Footage Looked
Юваль Хамейрі спільно з Мішалом Вакніном
Ізраїль, 2012, 9'
Не можу я кричати ще голосніше / Viel lauter kann ich nicht schreien
Роберт Камбрінус
Австрія, 2013, 11’23’’
Кіралія / Chiralia
Сантьяґо Ґіл
Німеччина, 2013, 26’
16:00 Майстерня Талантів
Зустріч з режисером Дені Коте (Канада). Мова майстер-класу: англійська.
Дім освіти та культури "Майстер Клас"
16:20 Вага слонів / The Weight of Elephants
[Повнометражні фільми]
Деніел Джозеф Борґман
Нова Зеландія, Данія, Швеція , 2013, 87’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
16:30 У затишку білих акацій / U zatyshku bilykh akaciy
[Українські прем’єри ]
Оксана Чепелик
Україна, 2013, 93'
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
16:30 Урочиста церемонія закриття. Конгрес / The Congress
[Фільм-закриття]
Арі Фольман
Ізраїль, Німеччина, Польща, Люксембурґ, Франція, Бельгія , 2013, 120’
вхід за запрошеннями
Кінотеатр "Київська Русь" / Велика Зала
16:50 Історія моєї смерті / Història de la meva mort
[Фестиваль фестивалів]
Альверт Серра
Іспанія, Франція, 2013, 148’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
17:00 Люблю тебе, мамо / Mammu, es Tevi milu
[Молодість - дітям]
Яаніс Нордс
Латвія , 2013, 82’
вільний вхід
Кінотеатр "Кінопанорама"
17:15 Вік і Фло зустріли ведмедя / Vic et Flo ont vu un ours
[French connection/ франкомовне кіно]
Дені Коте
Канада, 2013, 95’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
17:45 Літо з Антоном / Un été avec Anton
[Молодість - дітям]
Ясна Країновіч
Бельгія, 2013, 61’
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
17:50 TPB AFK: "Піратська бухта" без клавіатур / TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard
[Скандинавська панорама ]
Сімон Клосе
Швеція, Данія, Норвегія, Великобританія, Нідерланди, Німеччина, 2013, 81’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман
18:00 Дякую, нормально / Ďakujem, dobre
[Повнометражні фільми]
Матяш Пріклер
Словаччина, 2013, 134’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
18:30 Моделі / Models
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Ульріх Зайдль
Австрія, 1998, 118'
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
19:00 Неслухняне волосся / Pelo Malo
[Фестиваль фестивалів]
Маріана Рондон
Венесуела, 2013, 93’
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
19:00 Корабель дурнів / Ship of Fools
[Століття]
Стенлі Крамер
США, 1965, 149’
Кінотеатр "Кінопанорама"
19:15 Поїсти, поспати, померти / Äta Sova Dö
[Скандинавська панорама ]
Ґабріела Піхлер
Швеція , 2012, 104’
презентація
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
19:30 Перетнути кордон / Grenzgänger
[German Wave / німецькомовне кіно]
Флоріан Флікер
Австрія, 2012, 100’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман
19:30 Роман із кокаїном / Roman s kokainom
[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]
Ґєннадій Сідоров
Росія, 2012, 101’
презентація
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
19:30 Національний конкурс (UA4)
Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг
Уроки української / Uroky ukrayinskoyi
Руслан Батицький
Україна, 2012, 28’30’’
Я тебе не залишу / Ya tebia ne ostavliu
Фекла Фортель
Україна, 2013, 10'25''
Канікули / Kanikuly
Марина Степанська
Україна, 2013, 31'
Кафе "Вояж" / Kafe "Voyage"
Роман Бондарчук
Україна, 2013, 12'20''
Між нами / Mizh namy
Катерина Горностай
Україна, Росія , 2013, 24'
21:00 Бездомні пси / Jiao you
[Фестиваль фестивалів]
Цай Мін Лян
Тайвань, Франція, 2013, 138’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
21:00 Мертві та живі / Die Lebenden und die Toten
[German Wave / німецькомовне кіно]
Барбара Альберт
Австрія, Польща, Німеччина , 2012, 115’
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
21:30 Летючі хмарочоси / Płynące Wieżowce
[Сонячний зайчик]
Томаш Васілєвський
Польща, 2013, 93’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
21:30 Рай: Надія / Paradies: Hoffnung
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Ульріх Зайдль
Австрія, Франція, Німеччина , 2013, 91'
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
21:45 Cinergy: Сучасний німецький відеоарт і експериментальне кіно
Кінотеатр "Кінопанорама"
Як щурі тікають з корабля / Like Rats Leaving a Sinking Ship
Віка Кінхенбауер
Німеччина , 2012, 24'33''
Ахілл / Achill
Ґудрун Кребітц
Німеччина , 2012, 9'
Слід равлика / Snail Trail
Філіпп Артус
Німеччина, 2012, 3'
Шосте чуття, третє око, другий зір / Sechster Sinn, drittes Auge, zweites Gesicht
Ян Різенбек
Німеччина, 2012, 15'
Спогади збагачено / Memory Extended
Яра Шпетт
Німеччина, 2011, 12'04''
Співоче скло / Sounding Glass
Сильвія Шедельбауер
Німеччина, 2011, 10'
Ґас Авалон / Gas Avalon
Карстен Ашманн
Німеччина, 2011, 14'
Сповіді за відкритою завісою / Confessions with an Open Curtain
Елі Кортіньяс
Німеччина, 2011, 5'30''
23:15 Зимова подорож / Zimniy put'
[Спеціальна подія: "Зимова подорож". Сєрґєй Тарамаєв, Любовь Львова]
Сєрґєй Тарамаєв, Любовь Львова
Росія, 2013, 90’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
23:45 Довгі ночі короткого метру: Франція
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
Малий білявчик із білим ягням / Le petit blond avec un mouton blanc
Елуа Енрйод
Франція, 2013, 8’35’’
Останній чоловік / Le dernier homme
Аксель Куртьєр
Франція, 2013, 13’28’’
Кінець лінії / Le bout du fil
Франсуа Рафено
Франція, 2013, 12’54’’
Багатоніжка та Жаба / Mille-pattes et Crapaud
Анна Хмелевська
Франція, 2013, 10’
Великий звір / La Grosse Bête
П’єр-Люк Ґранжон
Франція , 2013, 6’20’’
Проби / Pour le rôle
П’єр Ніне
Франція, 2013, 13’26’’
Самотність / Solitudes
Льова Жедлікі
Франція, 2012, 17’6’’
Сімон і Сюзанна, Нінон / Simon et Suzanne, Ninon
Франсуа Ґіньяр
Франція, 2013, 15’59’’
Шампунь / Shampooing
Бенжамен Шарбі
Франція, 2012, 5’12’’
Дорога / Patika
Онур Йяз
Франція, 2013, 24’
OVO
Альбан Сапен
Франція , 2012, 17’51’’
Моя найкраща краватка / Ma plus belle cravate
Емануель Паске
Франція, 2013, 5’44’’
Мистецтво пана Танатьє / L'Art des Thanatier
Давід Ле Бозек
Франція , 2012, 14’24’’
Матріархат / Matriarche
Ґійом П’єре
Франція, 2012, 8’42’’
ЛСД АБВ / LSD ABC
Франсуа Ґрумелен-Сон, Лора Сікурі
Франція, 2013, 3’56’’
Маленький чоловік / Petit Bonhomme
Віктор Роденба, Гюґо Бенамозіґ
Франція, 2013, 13’
Дякую, собако / Merci mon chien
Жулі Рембовіль, Ніколя Б’янко-Леврен
Франція, 2012, 7’47’’
Сад обох берегів / Jardin des deux rives
Амель Ель Камель
Франція, 2013, 20’
Франк-Етьєн прямує до блаженства / Franck-Étienne vers la béatitude
Констанс Мейєр
Франція, 2012, 12’
Франсуа в мерії / François à la Mairie
Розе Філіппон, Еліс Філіппон
Франція, 2013, 11’55’’
Жінка з басейну / La femme qui flottait
Тібо Лань-Віллар
Франція , 2013, 18’
Фіністер / Finistère
Тео Журден
Франція, 2013, 17’
Кохайтеся! / Faites l'amour
Томер Сіслей
Франція, 2013, 10’30’’
Людина з паперовим мішком на голові / L'homme à la tête de kraft
Тьєрі Дюпеті, Сандра Жубод
Франція, 2013, 11’19’’
За інших рівних умов / Ceteris Paribus
Жан-Баптіст Дюссо
Франція , 2013, 6’50’’
Культ Карґо / Cargo Cult
Бастьєн Дюбуа
Франція , 2013, 11’20’’
Буддхі-Будда / Bouddhi Bouddha
Софі Ґалібер
Франція, 2012, 8’