МКФ Молодість. Програма на 26 жовтня

Кадр з фільму золота клітка

10:00 Золота клітка / La jaula de oro

[Повнометражні фільми]

Дієґо Кемада-Дієс

Мексика, Іспанія , 2013, 102’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

12:00 Торе танцює / Tore tanzt

[Повнометражні фільми]

Катрін Ґеббе

Німеччина, 2013, 110’

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

12:00 Майстерня Талантів

Перехід «Від короткого до повного метру» режисера Ентоні Чена (Сінгапур), Мова майстер класу: англійська.

Дім освіти та культури "Майстер Клас"

12:30 Анрі / Henri

[French connection/ франкомовне кіно]

Йоланда Моро

Франція, Бельгія , 2013, 107’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

14:00 Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива (SDL)

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

Нестримні веселощі / Spass ohne Grenzen

Ульріх Зайдль

Австрія, 1998, 45'

Інтимний друг / Der Busenfreund

Ульріх Зайдль

Австрія, 1997, 60'

14:00 Майстерня Талантів

Тандем режисера та актора: як налагодити контакт, уникнути конфліктів, отримати максимальний результат. Дінара Друкарова, російсько-французька акторка, член журі Молодість-43. Мова майстер-класу: російська.

Дім освіти та культури "Майстер Клас"

14:30 Національний конкурс (UA5)

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

Так закінчилось літо / Tak zakinchylos lito

Марина Рощина

Україна, 2013, 24'

Обійми / Obiymy

Філіп Сотниченко

Україна, 2013, 30'33''

Помин / Pomyn

Ірина Цілик

Україна, 2012, 23'49''

15:00 Вони повернуться / Eles Voltam

[Молодість - дітям]

Марселу Лурделлу

Бразилія, 2012, 105’

вхід вільний

Кінотеатр "Кінопанорама"

15:00 Борґман / Borgman

[Спеціальна подія: "Борґман". Алекс ван Вармердам]

Алекс ван Вармердам

Нідерланди, Бельгія, Данія , 2013, 113’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

16:00 Згадати все (WAM)

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

Рогач Іґлмен / The Eagleman Stag

Майкі Пліз

Великобританія, 2010, 9’

Картонна коробка / Papierowe pudełko

Збіґнєв Чапля

Польща, 2012, 9’

Більше торта! / More Cake

Саде Аденіран

Великобританія, 2013, 15’

По-моєму, запис виглядав так / I Think This Is the Closest to How the Footage Looked

Юваль Хамейрі спільно з Мішалом Вакніном

Ізраїль, 2012, 9'

Не можу я кричати ще голосніше / Viel lauter kann ich nicht schreien

Роберт Камбрінус

Австрія, 2013, 11’23’’

Кіралія / Chiralia

Сантьяґо Ґіл

Німеччина, 2013, 26’

16:00 Майстерня Талантів

Зустріч з режисером Дені Коте (Канада). Мова майстер-класу: англійська.

Дім освіти та культури "Майстер Клас"

16:20 Вага слонів / The Weight of Elephants

[Повнометражні фільми]

Деніел Джозеф Борґман

Нова Зеландія, Данія, Швеція , 2013, 87’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

16:30 У затишку білих акацій / U zatyshku bilykh akaciy

[Українські прем’єри ]

Оксана Чепелик

Україна, 2013, 93'

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

16:30 Урочиста церемонія закриття. Конгрес / The Congress

[Фільм-закриття]

Арі Фольман

Ізраїль, Німеччина, Польща, Люксембурґ, Франція, Бельгія , 2013, 120’

вхід за запрошеннями

Кінотеатр "Київська Русь" / Велика Зала

16:50 Історія моєї смерті / Història de la meva mort

[Фестиваль фестивалів]

Альверт Серра

Іспанія, Франція, 2013, 148’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

17:00 Люблю тебе, мамо / Mammu, es Tevi milu

[Молодість - дітям]

Яаніс Нордс

Латвія , 2013, 82’

вільний вхід

Кінотеатр "Кінопанорама"

17:15 Вік і Фло зустріли ведмедя / Vic et Flo ont vu un ours

[French connection/ франкомовне кіно]

Дені Коте

Канада, 2013, 95’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

17:45 Літо з Антоном / Un été avec Anton

[Молодість - дітям]

Ясна Країновіч

Бельгія, 2013, 61’

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

17:50 TPB AFK: "Піратська бухта" без клавіатур / TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard

[Скандинавська панорама ]

Сімон Клосе

Швеція, Данія, Норвегія, Великобританія, Нідерланди, Німеччина, 2013, 81’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман

18:00 Дякую, нормально / Ďakujem, dobre

[Повнометражні фільми]

Матяш Пріклер

Словаччина, 2013, 134’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

18:30 Моделі / Models

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Ульріх Зайдль

Австрія, 1998, 118'

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

19:00 Неслухняне волосся / Pelo Malo

[Фестиваль фестивалів]

Маріана Рондон

Венесуела, 2013, 93’

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

19:00 Корабель дурнів / Ship of Fools

[Століття]

Стенлі Крамер

США, 1965, 149’

Кінотеатр "Кінопанорама"

19:15 Поїсти, поспати, померти / Äta Sova Dö

[Скандинавська панорама ]

Ґабріела Піхлер

Швеція , 2012, 104’

презентація

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

19:30 Перетнути кордон / Grenzgänger

[German Wave / німецькомовне кіно]

Флоріан Флікер

Австрія, 2012, 100’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман

19:30 Роман із кокаїном / Roman s kokainom

[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]

Ґєннадій Сідоров

Росія, 2012, 101’

презентація

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

19:30 Національний конкурс (UA4)

Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг

Уроки української / Uroky ukrayinskoyi

Руслан Батицький

Україна, 2012, 28’30’’

Я тебе не залишу / Ya tebia ne ostavliu

Фекла Фортель

Україна, 2013, 10'25''

Канікули / Kanikuly

Марина Степанська

Україна, 2013, 31'

Кафе "Вояж" / Kafe "Voyage"

Роман Бондарчук

Україна, 2013, 12'20''

Між нами / Mizh namy

Катерина Горностай

Україна, Росія , 2013, 24'

21:00 Бездомні пси / Jiao you

[Фестиваль фестивалів]

Цай Мін Лян

Тайвань, Франція, 2013, 138’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

21:00 Мертві та живі / Die Lebenden und die Toten

[German Wave / німецькомовне кіно]

Барбара Альберт

Австрія, Польща, Німеччина , 2012, 115’

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

21:30 Летючі хмарочоси / Płynące Wieżowce

[Сонячний зайчик]

Томаш Васілєвський

Польща, 2013, 93’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

21:30 Рай: Надія / Paradies: Hoffnung

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Ульріх Зайдль

Австрія, Франція, Німеччина , 2013, 91'

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

21:45 Cinergy: Сучасний німецький відеоарт і експериментальне кіно

Кінотеатр "Кінопанорама"

Як щурі тікають з корабля / Like Rats Leaving a Sinking Ship

Віка Кінхенбауер

Німеччина , 2012, 24'33''

Ахілл / Achill

Ґудрун Кребітц

Німеччина , 2012, 9'

Слід равлика / Snail Trail

Філіпп Артус

Німеччина, 2012, 3'

Шосте чуття, третє око, другий зір / Sechster Sinn, drittes Auge, zweites Gesicht

Ян Різенбек

Німеччина, 2012, 15'

Спогади збагачено / Memory Extended

Яра Шпетт

Німеччина, 2011, 12'04''

Співоче скло / Sounding Glass

Сильвія Шедельбауер

Німеччина, 2011, 10'

Ґас Авалон / Gas Avalon

Карстен Ашманн

Німеччина, 2011, 14'

Сповіді за відкритою завісою / Confessions with an Open Curtain

Елі Кортіньяс

Німеччина, 2011, 5'30''

23:15 Зимова подорож / Zimniy put'

[Спеціальна подія: "Зимова подорож". Сєрґєй Тарамаєв, Любовь Львова]

Сєрґєй Тарамаєв, Любовь Львова

Росія, 2013, 90’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

23:45 Довгі ночі короткого метру: Франція

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

Малий білявчик із білим ягням / Le petit blond avec un mouton blanc

Елуа Енрйод

Франція, 2013, 8’35’’

Останній чоловік / Le dernier homme

Аксель Куртьєр

Франція, 2013, 13’28’’

Кінець лінії / Le bout du fil

Франсуа Рафено

Франція, 2013, 12’54’’

Багатоніжка та Жаба / Mille-pattes et Crapaud

Анна Хмелевська

Франція, 2013, 10’

Великий звір / La Grosse Bête

П’єр-Люк Ґранжон

Франція , 2013, 6’20’’

Проби / Pour le rôle

П’єр Ніне

Франція, 2013, 13’26’’

Самотність / Solitudes

Льова Жедлікі

Франція, 2012, 17’6’’

Сімон і Сюзанна, Нінон / Simon et Suzanne, Ninon

Франсуа Ґіньяр

Франція, 2013, 15’59’’

Шампунь / Shampooing

Бенжамен Шарбі

Франція, 2012, 5’12’’

Дорога / Patika

Онур Йяз

Франція, 2013, 24’

OVO

Альбан Сапен

Франція , 2012, 17’51’’

Моя найкраща краватка / Ma plus belle cravate

Емануель Паске

Франція, 2013, 5’44’’

Мистецтво пана Танатьє / L'Art des Thanatier

Давід Ле Бозек

Франція , 2012, 14’24’’

Матріархат / Matriarche

Ґійом П’єре

Франція, 2012, 8’42’’

ЛСД АБВ / LSD ABC

Франсуа Ґрумелен-Сон, Лора Сікурі

Франція, 2013, 3’56’’

Маленький чоловік / Petit Bonhomme

Віктор Роденба, Гюґо Бенамозіґ

Франція, 2013, 13’

Дякую, собако / Merci mon chien

Жулі Рембовіль, Ніколя Б’янко-Леврен

Франція, 2012, 7’47’’

Сад обох берегів / Jardin des deux rives

Амель Ель Камель

Франція, 2013, 20’

Франк-Етьєн прямує до блаженства / Franck-Étienne vers la béatitude

Констанс Мейєр

Франція, 2012, 12’

Франсуа в мерії / François à la Mairie

Розе Філіппон, Еліс Філіппон

Франція, 2013, 11’55’’

Жінка з басейну / La femme qui flottait

Тібо Лань-Віллар

Франція , 2013, 18’

Фіністер / Finistère

Тео Журден

Франція, 2013, 17’

Кохайтеся! / Faites l'amour

Томер Сіслей

Франція, 2013, 10’30’’

Людина з паперовим мішком на голові / L'homme à la tête de kraft

Тьєрі Дюпеті, Сандра Жубод

Франція, 2013, 11’19’’

За інших рівних умов / Ceteris Paribus

Жан-Баптіст Дюссо

Франція , 2013, 6’50’’

Культ Карґо / Cargo Cult

Бастьєн Дюбуа

Франція , 2013, 11’20’’

Буддхі-Будда / Bouddhi Bouddha

Софі Ґалібер

Франція, 2012, 8’